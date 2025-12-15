logo_ukra

У Криму гострий дефіцит пального: посіпаки Кремля шокували заявою про винних
У Криму гострий дефіцит пального: посіпаки Кремля шокували заявою про винних

У Сімферополі бензин А-95 зник з вільного продажу ще тиждень тому, і зараз його можна купити лише за талонами або паливними картками

15 грудня 2025, 15:40
Бензин та дизельне пальне знову стали дефіцитними на заправках тимчасово окупованого Криму, де місцева "влада" намагається пояснити ситуацію несприятливими погодними умовами. Проблеми з постачанням пального на півострові почали виникати після введення лімітів на продаж бензину ще в жовтні, і наразі перебої продовжуються. Про це повідомив Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, у своєму Telegram-каналі.

У Криму гострий дефіцит пального: посіпаки Кремля шокували заявою про винних

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією, оприлюдненою в місцевих медіа, зокрема на сайті ForPost, у Сімферополі бензин А-95 зник з вільного продажу ще тиждень тому. На сьогодні його можна придбати лише за талонами або паливними картками. Така ситуація змушує кримчан шукати альтернативні способи отримання пального, оскільки запаси на заправках обмежені, а звичний порядок придбання став складним та незручним.

Окупаційна адміністрація півострова поспішила заявити, що проблеми з постачанням пального матимуть тимчасовий характер і ситуація стабілізується в найкоротші терміни. У Міністерстві палива та енергетики Криму пояснили дефіцит пального погіршенням погодних умов, які, за їхніми словами, призвели до затримок у роботі Керченської поромної переправи. Це, своєю чергою, зумовило скорочення обсягів постачання пально-мастильних матеріалів на АЗС півострова.

Як вже писали "Коментарі", президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання, що його майбутня зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським може стати "новим етапом" у відносинах між Польщею та Україною, зокрема з урахуванням стратегічних інтересів Варшави. Про це він повідомив в інтерв’ю для "Wirtualna Polska", яке цитує RMF24/PAP.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
