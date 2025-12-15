Бензин и дизельное топливо снова стали дефицитными на заправках временно оккупированного Крыма, где местные власти пытаются объяснить ситуацию неблагоприятными погодными условиями. Проблемы с поставками топлива на полуострове начали возникать после введения лимитов на продажу бензина еще в октябре, и сейчас перебои продолжаются. Об этом сообщил Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации, в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

Согласно информации, обнародованной в местных медиа, в том числе на сайте ForPost, в Симферополе бензин А-95 исчез из свободной продажи еще неделю назад. На сегодняшний день его можно приобрести только по талонам или топливным карточкам. Такая ситуация заставляет крымчан искать альтернативные способы получения горючего, поскольку запасы на заправках ограничены, а привычный порядок приобретения стал сложным и неудобным.

Оккупационная администрация полуострова поспешила заявить, что проблемы с поставкой горючего будут носить временный характер и ситуация стабилизируется в кратчайшие сроки. В Министерстве топлива и энергетики Крыма объяснили дефицит горючего ухудшением погодных условий, которые, по их словам, привели к задержкам работы Керченской паромной переправы. Это, в свою очередь, обусловило сокращение объемов поставок горюче-смазочных материалов на АЗС полуострова.

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду, что его предстоящая встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может стать "новым этапом" в отношениях между Польшей и Украиной, в том числе с учетом стратегических интересов Варшавы. Об этом он сообщил в интервью для Wirtualna Polska, которое цитирует RMF24/PAP.