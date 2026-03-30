Екс-власник "Дельта банку" Лагун прагне оскаржити РНБО за допомогою юрфірми, яка "відмазує" від ТЦК, – ЗМІ

Колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун оскаржує санкції РНБО, накладені на нього Указом Президента Володимира Зеленського у вересні 2025 року за співпрацю з Росією. Як повідомляє кореспондент УНІАН, розгляд справи відбудеться 1 квітня 2026 року у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду. Інтереси Лагуна представлятиме адвокат Марина Мироненко (Сіліна) з адвокатського об’єднання "Літігейшн Груп". Її партнер Юрій Демченко, відомий пропозицією допомоги чоловікам уникнути військової служби, також залучений до процесу, пишуть "Українські новини".

Лагун перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві та розкраданні коштів рефінансування НБУ і переховується від українського правосуддя у Відні. Як зазначає портал Судова влада, позивач просить визнати протиправним та скасувати Указ Президента № 694/2025.

"Санкції на Лагуна були накладені за співпрацю з Росією: його включили до "пакету" з російськими чиновниками, бізнесменами і причетними до порушень прав людини в Криму, пропагандистами та проросійськими діячами з Молдови. Екс-банкіру на 10 років заблокували активи, заборонили проводити платежі, купувати чи продавати бізнес і нерухомість, виводити кошти за кордон. Виняток – повернення коштів Фонду гарантування вкладів", – йдеться у матеріалі.

Як зазначають експерти, підставами для санкцій стали: наявність російського паспорта, зв’язки з керівником фонду "Російський інвестиційний фонд" Кирилом Дмітрієвим, численні бізнес-зв’язки в Росії та на окупованих територіях, сплата там податків і фінансування збройної агресії проти України.

Марина Сіліна (Мироненко) представлятиме інтереси Лагуна у суді. Раніше Litigation Group не захищала його у господарських чи кримінальних процесах. На сайті об’єднання навіть присвячена стаття екстрадиції осіб, які переховуються від правосуддя. "Будь-які зв’язки з росіянами завдають нищівної шкоди нашій Державі. Тому важливо не допустити співпрацю з російськими суб’єктами господарювання", – наголошують юристи, які тепер захищають інтереси Лагуна.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун може стати наступним українським олігархом, якого правоохоронці допитають за кордоном у статусі підозрюваного. Прецедент з Костянтином Жеваго, якого допитували у Франції за підготовленою ще у 2024 році підозрою, демонструє реальність таких дій.