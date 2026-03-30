Экс-владелец "Дельта банка" Лагун стремится обжаловать СНБО с помощью юрфирмы, которая "отмазывает" от ТЦК, – СМИ

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун оспаривает санкции СНБО, наложенные на него Указом Президента Владимира Зеленского в сентябре 2025 года за сотрудничество с Россией. Как сообщает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела состоится 1 апреля 2026 г. в Кассационном административном суде Верховного Суда. Интересы Лагуна будет представлять адвокат Марина Мироненко (Силина) из адвокатского объединения "Литигейшн групп". Ее партнер Юрий Демченко, известный предложением помощи мужчинам избежать военной службы, также вовлечен в процесс, пишут "Українські новини".

Лагун находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении средств рефинансирования НБУ и скрывается от украинского правосудия в Вене. Как отмечает портал Судебная власть, истец просит признать противоправным и упразднить Указ Президента № 694/2025.

"Санкции на Лагуна были наложены за сотрудничество с Россией: его включили в "пакет" с российскими чиновниками, бизнесменами и причастными к нарушениям прав человека в Крыму, пропагандистами и пророссийскими деятелями из Молдовы. Экс-банкиру на 10 лет заблокировали активы, запретили проводить платежи, покупать, возврат средств Фонда гарантирования вкладов", – говорится в материале.

Как отмечают эксперты, основаниями для санкций стали: наличие российского паспорта, связи с руководителем фонда "Российский инвестиционный фонд" Кириллом Дмитриевым, многочисленные бизнес-связи в России и оккупированных территориях, уплата там налогов и финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Марина Силина (Мироненко) будет представлять интересы Лагуна в суде. Ранее Litigation Group не защищала его в хозяйственных или уголовных процессах. На сайте объединения даже посвящена статья экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия. "Любые связи с россиянами наносят сокрушительный вред нашему Государству. Поэтому важно не допустить сотрудничество с российскими субъектами хозяйствования", — подчеркивают юристы, теперь защищающие интересы Лагуна.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун может стать следующим украинским олигархом, которого правоохранители допросят за границей в статусе подозреваемого. Прецедент с Константином Жеваго, допрашиваемым во Франции по подготовленному еще в 2024 году подозрению, демонстрирует реальность таких действий.