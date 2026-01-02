Домалювали триколори: як рф привласнила українську ілюстрацію про Різдво

Російські пропагандисти привласнили відому ілюстрацію польського художника Павла Кучинського, створену на підтримку України, та видали її за власне новорічне "привітання".

росіяни видали чужу обкладинку за свою

Оригінальний малюнок було створено наприкінці 2022 року для різдвяного випуску одного з польських тижневиків. На ілюстрації різдвяний стіл символічно перетворюється на окоп — як образ українських захисників, які зустрічають свята на війні. Робота набула широкого розголосу й відтоді щороку з’являється в соцмережах українців як символ стійкості та боротьби.

Цього року зображення було викрадене російською стороною. Пропагандисти внесли мінімальні, але показові зміни — домалювали триколори на формі солдатів — і почали поширювати ілюстрацію як власне новорічне звернення.

Таким чином окупанти не лише порушили авторські права, а й цинічно спотворили сенс роботи, яка від початку була присвячена саме українському спротиву російській агресії.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації знову внесло командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна до переліку осіб, яких розшукують за кримінальними статтями.

У розшуковій картці зазначено, що підставою є кримінальне переслідування, а статус Капустіна в базі було оновлено як "переоголошений у розшук". Уперше його ім’я з’явилося в російській базі ще у 2023 році. У Росії Капустіна заочно засудили до довічного позбавлення волі. Йому інкримінують державну зраду та тероризм у межах справи про події в Брянській області, де російська сторона заявляла про "вторгнення" українських сил.

