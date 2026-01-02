logo

BTC/USD

90046

ETH/USD

3128.51

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Дорисовали триколоры: как Россия присвоила украинскую иллюстрацию о Рождестве
commentss НОВОСТИ Все новости

Дорисовали триколоры: как Россия присвоила украинскую иллюстрацию о Рождестве

Дорисовали триколоры: оккупанты присвоили обложку польского журнала об Украине

2 января 2026, 23:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские пропагандисты присвоили известную иллюстрацию польского художника Павла Кучинского, созданную в поддержку Украины, и выдали ее за свое новогоднее "поздравление".

Дорисовали триколоры: как Россия присвоила украинскую иллюстрацию о Рождестве

Россияне выдали чужую обложку за свою

Оригинальный рисунок был создан в конце 2022 для рождественского выпуска одного из польских еженедельников. На иллюстрации рождественский стол символически превращается в окоп как образ украинских защитников, встречающих праздники на войне. Работа получила широкую огласку и с тех пор каждый год появляется в соцсетях украинцев как символ устойчивости и борьбы.

В этом году изображение было похищено российской стороной. Пропагандисты внесли минимальные, но показательные изменения — пририсовали триколоры на форме солдат — и начали распространять иллюстрацию как собственное новогоднее обращение.

Таким образом, оккупанты не только нарушили авторские права, но и цинично исказили смысл работы, которая изначально была посвящена именно украинскому сопротивлению российской агрессии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство внутренних дел Российской Федерации вновь внесло командира подразделения "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина в перечень лиц, разыскиваемых по уголовным статьям.
В розыскной карточке указано, что основанием является уголовное преследование, а статус Капустина в базе был обновлен как "объявленный в розыск". Впервые его имя появилось в русской базе еще в 2023 году. В России Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Ему инкриминируется государственная измена и терроризм в рамках дела о событиях в Брянской области, где российская сторона заявляла о "вторжении" украинских сил.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-rossii/domalyuvali-trikolori-okupanti-nahabno-vkrali-obkladinku-polskogo-zhurnalu-prisvyachenu-ukraini.htm
Теги:

Новости

Все новости