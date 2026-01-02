Дорисовали триколоры: как Россия присвоила украинскую иллюстрацию о Рождестве

Рубрики
Ткачова Марія
Российские пропагандисты присвоили известную иллюстрацию польского художника Павла Кучинского, созданную в поддержку Украины, и выдали ее за свое новогоднее "поздравление".
Россияне выдали чужую обложку за свою
Оригинальный рисунок был создан в конце 2022 для рождественского выпуска одного из польских еженедельников. На иллюстрации рождественский стол символически превращается в окоп как образ украинских защитников, встречающих праздники на войне. Работа получила широкую огласку и с тех пор каждый год появляется в соцсетях украинцев как символ устойчивости и борьбы.
В этом году изображение было похищено российской стороной. Пропагандисты внесли минимальные, но показательные изменения — пририсовали триколоры на форме солдат — и начали распространять иллюстрацию как собственное новогоднее обращение.
Таким образом, оккупанты не только нарушили авторские права, но и цинично исказили смысл работы, которая изначально была посвящена именно украинскому сопротивлению российской агрессии.