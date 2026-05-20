«Дівчина за ґратами не підриває християнські цінності?»: Бужанський емоційно відреагував на блокування закону Железняка

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У Верховній Раді України на сьогодні відсутні законодавчі ініціативи, які б передбачали повну легалізацію порноіндустрії. Натомість на розгляд очікує документ про її декриміналізацію. На цьому наголосив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, коментуючи публікацію свого колеги по парламенту Ярослава Железняка.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Парламентар звернув увагу на суттєву термінологічну різницю між цими поняттями та нагадав, що відповідна законодавча ініціатива за номером 12191 уже давно розроблена.
За словами депутата, документ успішно пройшов погодження з ключовими силовими відомствами країни та повністю готовий до винесення на голосування, проте розгляд штучно затягується.
Головною ж перепоною для ухвалення реформи залишається брак підтримки серед депутатського корпусу. Бужанський розкритикував колег з інших фракцій, які аргументують свою відмову голосувати релігійними переконаннями, вказавши на відверті подвійні стандарти.
Наприкінці свого допису Бужанський зауважив, що авторам ініціативи не варто чекати пасивно, а слід зосередитися на переконанні депутатського корпусу безпосередньо перед голосуванням, резюмувавши: "Треба працювати із залом!".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні ліквідували масштабну корупційну мережу всередині правоохоронних органів, яка покривала нелегальні студії з виробництва контенту для дорослих.