«Дівчина за ґратами не підриває християнські цінності?»: Бужанський емоційно відреагував на блокування закону Железняка

У Верховній Раді України на сьогодні відсутні законодавчі ініціативи, які б передбачали повну легалізацію порноіндустрії. Натомість на розгляд очікує документ про її декриміналізацію. На цьому наголосив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, коментуючи публікацію свого колеги по парламенту Ярослава Железняка.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Парламентар звернув увагу на суттєву термінологічну різницю між цими поняттями та нагадав, що відповідна законодавча ініціатива за номером 12191 уже давно розроблена.

"У нас немає законопроєктів про легалізацію порнографії, є твій законопроєкт 12191 про декриміналізацію порно, шановний Ярослав. Це трохи різні речі", — звернувся Бужанський до колеги.

За словами депутата, документ успішно пройшов погодження з ключовими силовими відомствами країни та повністю готовий до винесення на голосування, проте розгляд штучно затягується.

"І Нацпол, і МВС погодили схвалену комітетом редакцію твого законопроєкту, яка терпляче чекає вже котрий рік, коли Рада нарешті її розгляне", — підкреслив політик.

Головною ж перепоною для ухвалення реформи залишається брак підтримки серед депутатського корпусу. Бужанський розкритикував колег з інших фракцій, які аргументують свою відмову голосувати релігійними переконаннями, вказавши на відверті подвійні стандарти.

"Але є проблема з голосами, — констатував нардеп. — Чую від депутатів різних фракцій про те, що декриміналізація порнографії підриває їхні християнські цінності. 3 роки тюрми для молодої дівчини, яка зняла майку перед камерою, не підривають, а декриміналізація підриває".

Наприкінці свого допису Бужанський зауважив, що авторам ініціативи не варто чекати пасивно, а слід зосередитися на переконанні депутатського корпусу безпосередньо перед голосуванням, резюмувавши: "Треба працювати із залом!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні ліквідували масштабну корупційну мережу всередині правоохоронних органів, яка покривала нелегальні студії з виробництва контенту для дорослих.