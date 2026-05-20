«Девушка за решеткой не подрывает христианские ценности?»: Бужанский эмоционально отреагировал на блокирование закона Железняка

В Верховной Раде Украины на сегодняшний день отсутствуют законодательные инициативы, предусматривающие полную легализацию порноиндустрии. На рассмотрение ждет документ о ее декриминализации. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, комментируя публикацию своего коллеги по парламенту Ярослава Железняка.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Парламентарий обратил внимание на существенную терминологическую разницу между этими понятиями и напомнил, что соответствующая законодательная инициатива по номеру 12191 уже давно разработана.

"У нас нет законопроектов о легализации порнографии, есть твой законопроект 12191 о декриминализации порно, уважаемый Ярослав. Это немного разные вещи", — обратился Бужанский к коллеге.

По словам депутата, документ успешно прошел согласование с ключевыми силовыми ведомствами страны и полностью готово к вынесению на голосование, однако рассмотрение искусственно затягивается.

"И Нацпол, и МВД согласовали одобренную комитетом редакцию твоего законопроекта, которая терпеливо ждет уже который год, когда Рада наконец-то ее рассмотрит", — подчеркнул политик.

Главным же препятствием для принятия реформы остается нехватка поддержки среди депутатского корпуса. Бужанский подверг критике коллег из других фракций, которые аргументируют свой отказ голосовать религиозными убеждениями, указав на откровенные двойные стандарты.

"Но есть проблема с голосами, – констатировал нардеп. — Слышу от депутатов разных фракций о том, что декриминализация порнографии подрывает их христианские ценности. 3 года тюрьмы для молодой девушки, снявшей майку перед камерой, не подрывают, а декриминализация подрывает".

В конце своего сообщения Бужанский отметил, что авторам инициативы не стоит ждать пассивно, а следует сосредоточиться на убеждении депутатского корпуса непосредственно перед голосованием, резюмировав: "Надо работать с залом!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине ликвидировали масштабную коррупционную сеть внутри правоохранительных органов, которая покрывала нелегальные студии по производству контента для взрослых.