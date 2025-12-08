logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали "Дитина у Львові не отримала подарунок через російську мову": що відомо
“Дитина у Львові не отримала подарунок через російську мову”: що відомо

Дитині не дали подарунок через те, що вона розмовляє російською мовою

8 грудня 2025, 20:25
Мовне питання в Україні завжди викликало дискусії та конфлікти. У мережі інтернет поширюється фейковий скриншот із розповіддю про нібито ситуацію зі львівського дитячого садка, де дитині начебто “не дали подарунок від Миколая через спілкування російською мовою”.

“Дитина у Львові не отримала подарунок через російську мову”: що відомо

Дитина. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що це неправда. У департаменті освіти та науки Львова повідомили, що в жодному комунальному садочку міста подібної ситуації не було. Аналітики зазначають, що інформація, яку намагаються розігнати в соцмережах, не відповідає дійсності та не має жодних реальних підтверджень.

“Такі вкиди — типова тактика російської дезінформації. Їхня мета — розпалити конфлікти всередині українського суспільства, посіяти образи між батьками, дискредитувати освітні заклади та створити враження “мовної ворожнечі”, — йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації. 

“Дитина у Львові не отримала подарунок через російську мову”: що відомо - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію, що нібито на фронті в ЗСУ діють “загороджувальні загони”. Зазначається, що ворожі TG-канали публікують “радіоперехоплення”, де українському бійцю начебто наказують стріляти по своїх, які "відступають" з позицій під Куп’янськом.

Аналітики ЦПД пояснили, що насправді це чергова вигадка російської пропаганди. Українська армія не має і ніколи не мала загороджувальних загонів. А так зване радіоперехоплення було змонтоване росіянами задля дискредитації СОУ та деморалізації суспільства.

При цьому, як зазначили в Центрі, подібні методи є типовими саме для російської армії, де такі підрозділи та примус широко розповсюджені.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid034px2AeWyqgDrMxWERERSG7P9AT7mxznMsUAVdP4QjYZSNgcqS6cH3XAH83QbNPZl
