“Дитина у Львові не отримала подарунок через російську мову”: що відомо

Мовне питання в Україні завжди викликало дискусії та конфлікти. У мережі інтернет поширюється фейковий скриншот із розповіддю про нібито ситуацію зі львівського дитячого садка, де дитині начебто “не дали подарунок від Миколая через спілкування російською мовою”.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що це неправда. У департаменті освіти та науки Львова повідомили, що в жодному комунальному садочку міста подібної ситуації не було. Аналітики зазначають, що інформація, яку намагаються розігнати в соцмережах, не відповідає дійсності та не має жодних реальних підтверджень.

“Такі вкиди — типова тактика російської дезінформації. Їхня мета — розпалити конфлікти всередині українського суспільства, посіяти образи між батьками, дискредитувати освітні заклади та створити враження “мовної ворожнечі”, — йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

