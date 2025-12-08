"Ребенок во Львове не получил подарок из-за русского языка": что известно

Языковой вопрос в Украине всегда вызывал дискуссии и конфликты. В сети интернет распространяется фейковый скриншот с рассказом о якобы ситуации из львовского детского сада, где ребенку вроде бы "не дали подарок от Николая из-за общения на русском языке".

Ребенок. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это неправда. В департаменте образования и науки Львова сообщили, что ни в одном коммунальном садике города подобной ситуации не было. Аналитики отмечают, что информация, которую пытаются разогнать в соцсетях, не соответствует действительности и не имеет никаких подтверждений.

"Такие вбросы — типичная тактика российской дезинформации. Их цель — разжечь конфликты внутри украинского общества, посеять обиды между родителями, дискредитировать образовательные учреждения и создать впечатление "языковой вражды", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию, что якобы на фронте в ВСУ действуют "заградительные отряды". Отмечается, что вражеские TG-каналы публикуют радиоперехват, где украинскому бойцу вроде бы приказывают стрелять по своим, "отступающим" с позиций под Купянском.

Аналитики ЦПД объяснили, что на самом деле это очередная выдумка российской пропаганды. У украинской армии нет и никогда не было заградительных отрядов. А так называемый радиоперехват был смонтирован россиянами для дискредитации СОУ и деморализации общества.

При этом, как отметили в Центре, подобные методы типичны именно для российской армии, где такие подразделения и принуждение широко распространены.



