Італійська поліція розкрила схему експлуатації працівників, яку застосовували постачальники двох світових модних брендів — Dior і Armani. Як повідомляє The Guardian із посиланням на результати поліцейських рейдів, розкішні сумки, що продаються за тисячі доларів, насправді виготовлялися у жахливих умовах і за копійки.

Dior та Armani виготовляють за копійки

Виробництво за копійки — продаж за тисячі



Сумки Dior, які у бутіках продаються за 2780 доларів, виготовлялися на аутсорсингових фабриках лише за 57 доларів за одиницю. Аналогічна ситуація — з брендом Armani: собівартість деяких моделей становила 99 доларів, тоді як у магазинах вони продавалися у десятки разів дорожче.



Ці фабрики, які офіційно вважалися постачальниками люксових брендів, насправді передавали замовлення дешевим китайським підрядникам, що працювали без ліцензій і стандартів безпеки.



Нелюдські умови праці



За даними поліції, робітники працювали по 14–16 годин на день, іноді навіть ночували на робочих місцях, щоб встигнути виконати замовлення. Умови праці не відповідали жодним нормам: бракувало вентиляції, належного освітлення й санітарних умов. Людей тримали у приміщеннях без вікон, а зарплату часто виплачували із запізненням або частинами.



Як виявили схему



Розслідування почалося після серії рейдів італійської фінансової поліції у промислових зонах Тоскани та Ломбардії. Правоохоронці виявили, що офіційні субпідрядники Dior і Armani не виконували виробництво самостійно, а передавали його далі — невеликим майстерням, де працювали мігранти, переважно з Китаю.



Глобальний резонанс



Розкриття викликало хвилю обурення у соціальних мережах. Користувачі назвали це “обличчям фальшивого люксу” й закликали бренди відповісти за експлуатацію. Під хештегами #DiorScandal і #ArmaniExposed люди закликають до бойкоту компаній, які будують імідж на “етичній моді”, але фактично користуються рабською працею.



Юристи зазначають, що відповідальність лежить не лише на підрядниках, а й на самих брендах, які зобов’язані перевіряти ланцюг постачання та гарантувати людські умови виробництва.



Наслідки для індустрії



Цей скандал може мати далекосяжні наслідки для всієї модної індустрії. Уряди Італії та ЄС уже розглядають можливість запровадження нових правил, що зобов’яжуть бренди публічно звітувати про свої ланцюги постачання.



Водночас журналісти наголошують: подібні випадки не поодинокі — десятки світових “люксів” роками користувалися послугами дешевих підрядників, прикриваючись іміджем “Made in Italy”.



Скандал із Dior та Armani став черговим доказом того, що за глянцем і блиском люксових вітрин часто приховується реальність експлуатації, бідності та людського виснаження.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська влада почала масово скорочувати фінансові виплати для тих, хто підписує контракт із Міноборони РФ. Як повідомляють "Важные истории", у низці регіонів суми зменшилися без будь-яких офіційних оголошень, а щедрі бонуси за відправку на війну тепер подаються лише як тимчасові "акції" з обмеженим строком дії.



