Dior и Armani попали в бешеный скандал

Итальянская полиция раскрыла схему эксплуатации работников, применяемую поставщиками двух мировых модных брендов — Dior и Armani. Как сообщает The Guardian со ссылкой на результаты полицейских рейдов, роскошные сумки, продаваемые за тысячи долларов, на самом деле производились в ужасающих условиях и за копейки.

Dior и Armani изготавливают за копейки

Производство за копейки — продажа за тысячи



Сумки Dior, которые в бутиках продаются за 2780 долларов, производились на аутсорсинговых фабриках всего за 57 долларов за единицу. Аналогичная ситуация с брендом Armani: себестоимость некоторых моделей составляла 99 долларов, тогда как в магазинах они продавались в десятки раз дороже.



Эти фабрики, которые официально считались поставщиками люксовых брендов, на самом деле передавали заказы дешевым китайским подрядчикам, работавшим без лицензий и стандартов безопасности.



Бесчеловечные условия труда



По данным полиции, рабочие работали по 14–16 часов в день, иногда даже ночевали на рабочих местах, чтобы успеть выполнить заказ. Условия труда не соответствовали никаким нормам: не хватало вентиляции, должного освещения и санитарных условий. Людей держали в помещениях без окон, а зарплату часто выплачивали с опозданием или частями.



Как обнаружили схему



Расследование началось после серии рейдов итальянской финансовой полиции в промышленных зонах Тосканы и Ломбардии. Правоохранители обнаружили, что официальные субподрядчики Dior и Armani не производили производство самостоятельно, а передавали его дальше — небольшим мастерским, где работали мигранты, преимущественно из Китая.



Глобальный резонанс



Раскрытие вызвало волну негодования в социальных сетях. Пользователи назвали это лицом фальшивого люкса и призвали бренды ответить за эксплуатацию. Под хештегами #DiorScandal и #ArmaniExposed люди призывают к бойкоту компаний, которые строят имидж на "нравственной моде", но фактически пользуются рабским трудом.



Юристы отмечают, что ответственность лежит не только на подрядчиках, но и на брендах, которые обязаны проверять цепь поставок и гарантировать человеческие условия производства.



Последствия для промышленности



Этот скандал может иметь далеко идущие последствия для всей модной индустрии. Правительства Италии и ЕС уже рассматривают возможность введения новых правил, обязывающих бренды публично отчитываться о своих цепях поставок.



В то же время журналисты отмечают: подобные случаи не единичны — десятки мировых люксов годами пользовались услугами дешевых подрядчиков, прикрываясь имиджем Made in Italy.



Скандал с Dior и Armani стал очередным доказательством того, что за глянцем и блеском люксовых витрин часто скрывается реальность эксплуатации, бедности и человеческого истощения.



