Депутат “купив” собі дівчину з інвалідністю: причина вражаюча

Кречмаровская Наталия
У Вінницькій області депутат однієї з місцевих рад, щоб отримати відстрочку від мобілізації, зареєстрував шлюб з дівчиною, яка має інвалідність.
Затримання депутата. Фото Офісу Генпрокурора
В Офісі генерального прокурора повідомили, що наприкінці 2024 року посадовець дізнався про двох сестер, одна з яких 18-річна дівчина з інвалідністю ІІ групи, і через хворобу не усвідомлює значення своїх дій.
Депутат, після реєстрації шлюбу, використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу, щоб отримати відстрочку від мобілізації.
Депутата та його спільницю затримали 6 листопада 2025 року. Їм повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України) та ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).
Потерпіла 18-річна дівчина, як повідомили в Офісі генпрокурора, перебуває у безпеці. Підозрюваним за вчинене загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з 1 листопада в Україні змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді розповіли, хто може отримати відстрочку та що для цього потрібно робити.
Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, кому та як автоматично продовжуватимуть відстрочки від мобілізації. За його словами, у ТЦК доведеться йти, лише в деяких випадках.