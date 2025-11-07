logo_ukra

Депутат "купив" собі дівчину з інвалідністю: причина вражаюча
commentss НОВИНИ Всі новини

Депутат “купив” собі дівчину з інвалідністю: причина вражаюча

Депутати міської ради зареєстрував шлюб з дівчиною, яка має інвалідність, та платив гроші її сестрі

7 листопада 2025, 14:10
У Вінницькій області депутат однієї з місцевих рад, щоб отримати відстрочку від мобілізації, зареєстрував шлюб з дівчиною, яка має інвалідність. 

Депутат “купив” собі дівчину з інвалідністю: причина вражаюча

Затримання депутата. Фото Офісу Генпрокурора

В Офісі генерального прокурора повідомили, що наприкінці 2024 року посадовець дізнався про двох сестер, одна з яких 18-річна дівчина з інвалідністю ІІ групи, і через хворобу не усвідомлює значення своїх дій. 

“Скориставшись їхнім скрутним матеріальним становищем, чоловік запропонував старшій сестрі “викупити” молодшу за три тисячі гривень в місяць. Жінка погодилася і частину отриманих коштів згодом витратила на погашення кредитів”, — йдеться у повідомленні.

Депутат, після реєстрації шлюбу, використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Депутата та його спільницю затримали 6 листопада 2025 року. Їм повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України) та ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Потерпіла 18-річна дівчина, як повідомили в Офісі генпрокурора, перебуває у безпеці. Підозрюваним за вчинене загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з 1 листопада в Україні змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді розповіли, хто може отримати відстрочку та що для цього потрібно робити. 

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, кому та як автоматично продовжуватимуть відстрочки від мобілізації. За його словами, у ТЦК доведеться йти, лише в деяких випадках.



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-deputat-zaradi-vidstrocki-kupiv-divcinu-z-invalidnistyu
