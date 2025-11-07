Депутат "купил" себе девушку с инвалидностью: причина поразительная

В Винницкой области депутат одного из местных советов, чтобы получить отсрочку от мобилизации, зарегистрировал брак с инвалидностью.

Задержание депутата. Фото Офиса Генпрокурора

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в конце 2024 года чиновник узнал о двух сестрах, одна из которых 18-летняя девушка с инвалидностью II группы, и по болезни не осознает значения своих действий.

"Воспользовавшись их затруднительным материальным положением, мужчина предложил старшей сестре "выкупить" младшую за три тысячи гривен в месяц. Женщина согласилась и часть полученных средств впоследствии потратила на погашение кредитов", — говорится в сообщении.

Депутат, после регистрации брака, использовал документы о состоянии здоровья жены и свидетельство о браке как основание для получения отсрочки от мобилизации.

Депутата и его сообщницу задержали 6 ноября 2025 года. Им сообщено о подозрении по фактам торговли людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 УК Украины) и уклонении от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Пострадавшая 18-летняя девушка, как сообщили в Офисе генпрокурора, находится в безопасности. Подозреваемым за совершенное грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

