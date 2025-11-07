logo

Депутат "купил" себе девушку с инвалидностью: причина поразительная
Депутат "купил" себе девушку с инвалидностью: причина поразительная

Депутаты городского совета зарегистрировал брак с девушкой с инвалидностью и платил деньги ее сестре

7 ноября 2025, 14:10
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Винницкой области депутат одного из местных советов, чтобы получить отсрочку от мобилизации, зарегистрировал брак с инвалидностью.

Депутат "купил" себе девушку с инвалидностью: причина поразительная

Задержание депутата. Фото Офиса Генпрокурора

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в конце 2024 года чиновник узнал о двух сестрах, одна из которых 18-летняя девушка с инвалидностью II группы, и по болезни не осознает значения своих действий.

"Воспользовавшись их затруднительным материальным положением, мужчина предложил старшей сестре "выкупить" младшую за три тысячи гривен в месяц. Женщина согласилась и часть полученных средств впоследствии потратила на погашение кредитов", — говорится в сообщении.

Депутат, после регистрации брака, использовал документы о состоянии здоровья жены и свидетельство о браке как основание для получения отсрочки от мобилизации.

Депутата и его сообщницу задержали 6 ноября 2025 года. Им сообщено о подозрении по фактам торговли людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 УК Украины) и уклонении от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Пострадавшая 18-летняя девушка, как сообщили в Офисе генпрокурора, находится в безопасности. Подозреваемым за совершенное грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с 1 ноября в Украине изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде рассказали, кто может получить отсрочку и что для этого нужно делать.

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, кому и как будут автоматически продолжать отсрочки от мобилизации. По его словам, в ТЦК придется идти только в некоторых случаях.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-deputat-zaradi-vidstrocki-kupiv-divcinu-z-invalidnistyu
