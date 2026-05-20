Декларація з "духом РФ": депутатку з Житомира Костюшко викрили у зв'язку з росіянами

Власниця групи компаній "Зоря Агро Груп" та депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко підтвердила наявність ділових зв’язків із бізнес-групою Павла Бабіча. Група працює на кошти російського олігарха Данила Хачатурова, колишнього власника підсанкційної компанії "Росгосстрах". Про це повідомляють "Українські новини", аналізуючи декларацію Костюшко за 2025 рік, подану наприкінці квітня, де вона вказала перелік компаній, у яких володіє часткою та отримує дохід.

Зокрема, депутатка зазначила, що отримувала зарплату як заступник директора ТОВ "Український харчовий альянс ЕКО", яке формально належить групі Бабіча. Компанію заснувало ТОВ "Зоря Агро Груп", бенефіціаром якого є кіпрський офшор Amagere Holdings Limited, пов’язаний із Бабічем. У "Зорі" Костюшко числиться генеральним директором, а також надавала "УХА ЕКО" поворотну фінансову допомогу. Крім того, Amagere володіє 90% ТОВ "Зоря-Стремигород", тоді як Костюшко належить 10%. Раніше вона заперечувала бізнес-партнерство з Бабічем.

Бабіч колишній керівник служби безпеки страхової компанії "Провідна", яка після вторгнення Росії в Україну була перепрофільована з російських активів у агробізнес. Попереднім власником був Данил Хачатуров, який перебуває під санкціями за підтримку путінського режиму. Журналісти звертають увагу, що після розслідувань щодо Костюшко-Бабіча з кіпрського реєстру зникли фінансові звіти про виділені на компанії "Зорі" кошти та інвестиції в російську нерухомість.

Нещодавно директоркою Amagere стала Деметра Ставріноу, також пов’язана з російською страховою компанією та підсанкційними структурами. Її діяльність демонструє контроль над кількома фірмами, власниками яких є російські олігархи, підсанкційні в Україні та світі.

Зв’язок Костюшко з Бабічем важливий для розуміння ролі обох у схемах незаконного отримання земель через механізм “відновлення колгоспів”. За підрахунками ЗМІ, збитки від незаконного користування ділянками групи "Зоря" за 12 років становлять близько 40 млн грн. Компанії орендують лісові ділянки, оформляючи їх як сільськогосподарські угіддя, що дозволяє легалізувати зерно та мінімізувати податки.

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що Костюшко намагається врегулювати відкриті кримінальні справи, проте нові провадження можуть з’являтися через шахрайські схеми з переоформленням землі без погодження з пайовиками. Громадські організації неодноразово зверталися до правоохоронних органів з проханням розглянути питання санкцій як проти Костюшко та Бабіча, так і проти контрольованих ними компаній через співпрацю з країною-агресором.

"Коментарі" вже писали, що Скандали з незаконними схемами в Україні не вщухають. До однієї з таких на ринку експорту зернових можуть бути причетними депутатка Житомирської облради Ірина Костюшко (має російський паспорт), та її бізнес-партнер Павло Бабіч.