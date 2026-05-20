Декларация с "духом РФ": депутат из Житомира Костюшко разоблачили в связи с россиянами

Владелец группы компаний "Заря Агро Групп" и депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко подтвердила наличие деловых связей с бизнес-группой Павла Бабича. Группа работает на средства российского олигарха Даниила Хачатурова, бывшего владельца подсанкционной компании "Росгосстрах". Об этом сообщают "Украинские новости", анализируя декларацию Костюшко за 2025 год, поданную в конце апреля, где она указала перечень компаний, в которых владеет долей и получает доход.

В частности, депутат отметила, что получала зарплату как заместитель директора ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО", которое формально принадлежит группе Бабича. Компанию основало ООО "Заря Агро Групп", бенефициаром которого является кипрский оффшор Amagere Holdings Limited, связанный с Бабичем. В "Заре" Костюшко числится генеральным директором, а также оказывала "УХА ЭКО" возвратную финансовую помощь. Кроме того, Amagere владеет 90% ООО "Заря-Стремигород", тогда как Костюшко принадлежит 10%. Ранее она отрицала бизнес-партнерство с Бабичем.

Бабич бывший руководитель службы безопасности страховой компании "Провидна", которая после вторжения России в Украину была перепрофилирована из российских активов в агробизнес. Предыдущим владельцем был Данил Хачатуров, находящийся под санкциями за поддержку путинского режима. Журналисты обращают внимание, что после расследований по Костюшко-Бабичу из кипрского реестра исчезли финансовые отчеты о выделенных на компании "Заре" средствах и инвестициях в российскую недвижимость.

Не так давно директором Amagere стала Деметра Ставриноу, также связанная с российской страховой компанией и подсанкционными структурами. Ее деятельность демонстрирует контроль над несколькими фирмами, владельцами которых являются российские олигархи, подсанкционные в Украине и мире.

Связь Костюшко с Бабичем важна для понимания роли обеих в схемах незаконного получения земель через механизм восстановления колхозов. По подсчетам СМИ, ущерб от незаконного пользования участками группы "Заря" за 12 лет составляет около 40 млн грн. Компании арендуют лесные участки, оформляя их как сельскохозяйственные угодья, позволяющие легализовать зерно и минимизировать налоги.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что Костюшко пытается урегулировать возбужденные уголовные дела, однако новые производства могут появляться из-за мошеннических схем с переоформлением земли без согласования с пайщиками. Общественные организации неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть вопросы санкций как против Костюшко и Бабича, так и против контролируемых ими компаний из-за сотрудничества со страной-агрессором.

"Комментарии" уже писали, что скандалы с незаконными схемами в Украине не утихают. К одной из таких на рынке экспорта зерновых могут быть причастны депутат Житомирского облсовета Ирина Костюшко (имеет российский паспорт), и его бизнес-партнер Павел Бабич.