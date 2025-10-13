ЗМІ: До незаконної схеми експорту зерна на Житомирщині можуть бути причетні депутатка Костюшко та Бабіч

Скандали з незаконними схемами в Україні не вщухають. До однієї з таких на ринку експорту зернових можуть бути причетними депутатка Житомирської облради Ірина Костюшко (має російський паспорт), та її бізнес-партнер Павло Бабіч.

Зерно. Ілюстративне фото

Підприємства бізнесменів в Житомирській та Рівненській областях можуть фіктивно здавати в суборенду ліси під виглядом сільськогосподарських угідь. Це дозволяє здійснювати пільгове оформлення експорту зернових, пише видання “Українські новини”.

За даними ЗМІ, компанії Костюшко понад 12 років, ймовірно, незаконно користувались землями Коростенської територіальної громади. Тепер зʼясувалось, що одна з її компаній здає у фіктивну суборенду земельні ділянки в лісі під виглядом "сільськогосподарської землі", ймовірно, щоб легалізовувати куплене на чорному ринку зерно для подальшого експорту.

Як пояснює видання, щоб підтвердити легальність походження будь-якої сільськогосподарської продукції при експорті, трейдер має предʼявити митним органам контракт із реальним виробником. У виробника мають бути співмірні посівні площі, виробничі потужності, персонал.

“Звісно, далеко не кожен експортер демонструє справжні контракти зі справжніми фермерами. Адже сотні тисяч тонн зерна купуються на "сірому" ринку за готівку", — пише видання.

Для цього можуть використовуватися як повністю сфабриковані документи, так і "частково сірі" схеми.

"Наприклад, компанія існує, контракт нібито реальний, але і близько немає стільки посівних площ і техніки, аби виростити заявлені експортером обсяги зерна. Щоб врегулювати питання, підприємливі експортери або ж "постачальники" таких "частково сірих" контрактів можуть "добирати" посівні площі в інших фірм, аби створити хоча б видимість необхідних обсягів", — пояснює ЗМІ.

Саме у такій схемі можуть брати участь підприємства Ірини Костюшко і Павла Бабіча, пише ЗМІ, посилаючись на договори щодо передачі в суборенду тисячі гектарів земель в областях роботи їх компаній. У такій схемі оформлюють суборенду непридатної для вирощування зерна землі, замовляють в інших підставних компаній насіння, міндобрива, послуги з посіву, обробітку, збору та перевезення врожаю.

“Звісно, замовляє це все як "повітря", виключно на папері – тобто здійснюють фіктивне підприємництво", — пише видання.

Ірина Костюшко та Павло Бабіч, за даними ЗМІ, ймовірно організували схему, за якою податки не сплачуються або сплачуються в набагато меншому розмірі. Тому що, як пояснює видання, в реальності орендують ліс, а за документами вирощують тисячі тонн врожаю.

Видання відзначає, що Костюшко і Бабіч не вперше фігурують у схемах, повʼязаних із суборендою, тіньовим обігом зерна та виведенням валюти за кордон. У лютому 2022 року, як пише ЗМІ, агрофірма "Зоря" здала ділянки в оренду ТОВ "Фін-Інвест Полісся" на 7 років і уклала договір про "очищення ділянок" від лісу. Однак дозволи на вирубку такого лісу не взяли, за що отримали кримінальне провадження. ТОВ "Фін-Інвест Полісся", яке зараз перебуває у процесі банкрутства, раніше під іншою назвою момент фігурувало у кримінальному провадженні про виведення 16 млн дол. на закордонні рахунки з банку "Січ", входило до складу фінансово-конвертаційного центру, ухилялось від сплати податків та брало участь у схемах тіньового вивезення зерна.

