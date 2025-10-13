СМИ: К незаконной схеме экспорта зерна в Житомирской области могут быть причастны депутат Костюшко и Бабич

Скандалы с незаконными схемами в Украине не утихают. К одной из таких на рынке экспорта зерновых могут быть причастны депутат Житомирского облсовета Ирина Костюшко (имеет российский паспорт), и ее бизнес-партнер Павел Бабич.

Зерно. Илюстрационное фото

Предприятия бизнесменов в Житомирской и Ровенской областях могут фиктивно сдавать в субаренду леса под видом сельскохозяйственных угодий. Это позволяет осуществлять льготное оформление экспорта зерновых, пишет издание "Українські новини".

По данным СМИ, компании Костюшко более 12 лет, вероятно, незаконно пользовались землями Коростенской территориальной громады. Теперь выяснилось, что одна из ее компаний сдает в фиктивную субаренду земельные участки в лесу под видом "сельскохозяйственной земли", вероятно, чтобы легализовывать купленное на черном рынке зерно для дальнейшего экспорта.

Как объясняет издание, чтобы подтвердить легальность происхождения какой-либо сельскохозяйственной продукции при экспорте, трейдер должен предъявить таможенным органам контракт с реальным производителем. У производителя должны быть соразмерные посевные площади, производственные мощности, персонал.

"Конечно, далеко не каждый экспортер демонстрирует настоящие контракты с настоящими фермерами. Ведь сотни тысяч тонн зерна покупаются на "сером" рынке за наличные", — пишет издание.

Для этого могут использоваться как полностью сфабрикованные документы, так и частично "серые" схемы.

"Например, компания существует, контракт якобы реальный, но и близко нет столько посевных площадей и техники, чтобы вырастить заявленные экспортером объемы зерна. Чтобы урегулировать вопросы, предприимчивые экспортеры или же "поставщики" таких "частично серых" контрактов могут "добирать" посевные площади у других фирм, чтобы создать хотя бы видимость необходимых объемов", – объясняет СМИ.

Именно в такой схеме могут участвовать предприятия Ирины Костюшко и Павла Бабича, пишет СМИ, ссылаясь на договоры о передаче в субаренду тысячи гектаров земель в областях работы их компаний. В такой схеме оформляют субаренду непригодной для выращивания зерна земли, заказывают у других подставных компаний семена, минудобрения, услуги по посеву, обработке, сбору и перевозке урожая.

"Конечно, заказывает это все как "воздух", исключительно на бумаге — то есть осуществляют фиктивное предпринимательство", — пишет издание.

Ирина Костюшко и Павел Бабич, по данным СМИ, предположительно организовали схему, по которой налоги не уплачиваются или уплачиваются в гораздо меньшем размере. Потому что, как объясняет издание, в действительности арендуют лес, а по документам выращивают тысячи тонн урожая.

Издание отмечает, что Костюшко и Бабич не впервые фигурируют в схемах, связанных с субарендой, теневым оборотом зерна и выводом валюты за границу. В феврале 2022 года, как пишет СМИ, агрофирма "Заря" сдала участки в аренду ООО "Фин-Инвест Полесья" на 7 лет и заключила договор об "очистке участков" от леса. Однако разрешение на вырубку такого леса не взяли, за что получили уголовное производство. ООО "Фин-Инвест Полесья", которое сейчас находится в процессе банкротства, ранее под другим названием момент фигурировало в уголовном производстве о выводе 16 млн долл. на зарубежные счета из банка "Січ", входило в состав финансово-конвертационного центра, уклонялось от уплаты налогов и участвовало в схемах теневого вывоза зерна.

