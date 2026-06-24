«Де кадрові висновки та рішення?»: Бужанський жорстко розкритикував керівництво Міноборони за бездіяльність щодо злочинів ТЦК

Інформаційний простір щодня переповнений повідомленнями про примусову мобілізацію, які постійно чергуються з новинами про розслідування Державного бюро розслідувань проти співробітників ТЦК за знущання з громадян. На це звернув увагу народний депутат Максим Бужанський, навівши як приклад нещодавній гучний інцидент у Миколаївській області.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

За його словами, правоохоронці регулярно реагують на порушення, відкривають кримінальні справи та відправляють підозрюваних під арешт, проте корінь проблеми криється в керівництві профільного міністерства.

"Все це відбувається постійно і регулярно, — констатував парламентар, наголосивши на системності кризи, — про це ми чуємо і читаємо весь час".

Нардеп висловив крайнє здивування тим фактом, що профільне відомство досі не ініціювало масштабних внутрішніх перевірок територіальних центрів комплектування. Створюється стійке відчуття, що керівники військкоматів різного рівня діють абсолютно автономно і не несуть відповідальності перед вищим начальством.

"Можливо, міністр оборони Федоров глибоко в душі настільки ліберал, — із іронією припустив Бужанський, — що йому огидна сама думка про контроль своїх підлеглих".

Депутат підкреслив, що подібна позиція невтручання в надії на те, що ситуація стабілізується сама, призводить до трагічних наслідків для простих людей. Він назвав таке ставлення не просто недбалістю, а свідомим ігноруванням посадових обов'язків, вимагаючи негайних кадрових рішень.

"Де реакція міністра оборони на те, що відбувається в ТЦК? — резюмував народний депутат, висловивши обурення відсутністю жорстких кроків з боку керівництва. — Я щиро не можу зрозуміти, чому Михайло Федоров вважає, що так можна. Так не можна".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про звільнення декількох чоловіків, яких тривали та катували у Миколаївському ТЦК.