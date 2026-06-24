«Где кадровые выводы и решения?»: Бужанский подверг жесткой критике руководство Минобороны за бездействие в отношении преступлений ТЦК

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Недилько Ксения
Информационное пространство ежедневно переполнено сообщениями о принудительной мобилизации, которые постоянно чередуются с новостями о расследовании Государственного бюро расследований против сотрудников ТЦК за издевательство над гражданами. На это обратил внимание народный депутат Максим Бужанский, приведя в пример недавний громкий инцидент в Николаевской области.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
По его словам, правоохранители регулярно реагируют на возбуждение, открывают уголовные дела и отправляют подозреваемых под арест, однако корень проблемы кроется в руководстве профильного министерства.
Нардеп выразил крайнее удивление тем фактом, что профильное ведомство до сих пор не инициировало масштабные внутренние проверки территориальных центров комплектования. Создается стойкое ощущение, что руководители военкоматов разного уровня действуют совершенно автономно и не несут ответственности перед высшим начальством.
Депутат подчеркнул, что подобная позиция невмешательства в надежде, что ситуация стабилизируется сама, приводит к трагическим последствиям для простых людей. Он назвал такое отношение не просто халатностью, а сознательным игнорированием должностных обязанностей, требуя немедленных кадровых решений.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об освобождении нескольких мужчин, которых держали и пытали в Николаевском ТЦК.