«Где кадровые выводы и решения?»: Бужанский подверг жесткой критике руководство Минобороны за бездействие в отношении преступлений ТЦК

Информационное пространство ежедневно переполнено сообщениями о принудительной мобилизации, которые постоянно чередуются с новостями о расследовании Государственного бюро расследований против сотрудников ТЦК за издевательство над гражданами. На это обратил внимание народный депутат Максим Бужанский, приведя в пример недавний громкий инцидент в Николаевской области.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

По его словам, правоохранители регулярно реагируют на возбуждение, открывают уголовные дела и отправляют подозреваемых под арест, однако корень проблемы кроется в руководстве профильного министерства.

"Все это происходит постоянно и регулярно, — констатировал парламентарий, отметив системность кризиса, — об этом мы слышим и читаем все время".

Нардеп выразил крайнее удивление тем фактом, что профильное ведомство до сих пор не инициировало масштабные внутренние проверки территориальных центров комплектования. Создается стойкое ощущение, что руководители военкоматов разного уровня действуют совершенно автономно и не несут ответственности перед высшим начальством.

"Возможно, министр обороны Федоров глубоко в душе настолько либерал, — с иронией предположил Бужанский, — что ему противно само мнение о контроле своих подчиненных".

Депутат подчеркнул, что подобная позиция невмешательства в надежде, что ситуация стабилизируется сама, приводит к трагическим последствиям для простых людей. Он назвал такое отношение не просто халатностью, а сознательным игнорированием должностных обязанностей, требуя немедленных кадровых решений.

"Где реакция министра обороны на происходящее в ТЦК? — резюмировал народный депутат, выразив возмущение отсутствием жестких шагов со стороны руководства. – Я искренне не могу понять, почему Михаил Федоров считает, что так можно. Так нельзя".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об освобождении нескольких мужчин, которых держали и пытали в Николаевском ТЦК.