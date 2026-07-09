ДБР відповіло на гучні звинувачення ЦПК щодо справи про майно брата Сухачова

Державне бюро розслідувань заявило, що інформація Центру протидії корупції про нібито відсутність відповіді на журналістський запит не відповідає дійсності. Також у відомстві запевнили, що не мають жодного стосунку до судових рішень, пов'язаних із розслідуванням щодо нерухомості брата директора ДБР Олексія Сухачова, пишуть "Українські новини".

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У Бюро наголосили, що ні сама установа, ні її керівник Олексій Сухачов, ні члени його родини не були причетні до подання заяви про забезпечення позову або будь-яких інших судових дій, які могли стосуватися публікації матеріалу.

"Зауважуємо, що ані ДБР, ані директор ДБР та члени його родини не мають жодного стосунку до подання заяви про забезпечення позову чи до відповідного позову загалом. Також інформація, розміщена на сайті ГО "Центр протидії корупції", не відповідає дійсності", – зазначили у відомстві.

Окремо в ДБР спростували твердження ЦПК про те, що організація нібито не отримала відповіді на свій інформаційний запит. У Бюро повідомили, що відповідь журналістці Аліні Стрижак була надіслана ще 7 липня на електронну адресу, вказану у зверненні.

За даними ДБР, лист із відповіддю був відправлений о 09:00, а його копію також долучили до відповіді на запит Українських Новин як підтвердження виконання вимог законодавства щодо доступу до інформації.

Раніше в медіа з'явилася інформація про те, що суд тимчасово обмежив поширення розслідування ЦПК щодо нібито 143 об'єктів нерухомості, які пов'язують із братом директора ДБР.

Водночас на тлі цієї ситуації громадський рух "Чесна мобілізація" звернувся до Державного бюро розслідувань із проханням перевірити законність звільнення з військової служби активіста Віталія Шабуніна. У русі також висунули звинувачення на адресу засновників ЦПК в ухиленні від служби та оприлюднили відповідне досьє.

Крім того, директор ДБР Олексій Сухачов раніше заявляв, що запропонована модель реформування Бюро може поставити під загрозу подальше існування відомства.

Портал "Коментарі" вже писав, що Державне бюро розслідувань взяло під особливий контроль справу щодо загибелі мобілізованих бійців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".