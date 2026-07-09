ДБР ответило на громкие обвинения ЦБК по делу об имуществе брата Сухачева

Государственное бюро расследований заявило, что информация Центра противодействия коррупции о якобы отсутствии ответа на журналистский запрос не соответствует действительности. Также в ведомстве заверили, что не имеют никакого отношения к судебным решениям, связанным с расследованием недвижимости брата директора ГБР Алексея Сухачева, пишут "Украинские новости".

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В Бюро подчеркнули, что ни само учреждение, ни его руководитель Алексей Сухачев, ни члены его семьи не были причастны к подаче заявления об обеспечении иска или каких-либо других судебных действий, которые могли бы касаться публикации материала.

"Замечаем, что ни ДБР, ни директор ДБР и члены его семьи не имеют никакого отношения к подаче заявления об обеспечении иска или соответствующего иска в целом. Также информация, размещенная на сайте ОО "Центр противодействия коррупции", не соответствует действительности", – отметили в ведомстве.

Отдельно в ДБР опровергли утверждение ЦБК о том, что организация якобы не получила ответа на свой информационный запрос. В Бюро сообщили, что ответ журналистке Алине Стрижак был направлен еще 7 июля на электронный адрес, указанный в обращении.

По данным ДБР, письмо с ответом было отправлено в 09:00, а его копию также приобщили к ответу на запрос Українських Новин в качестве подтверждения выполнения требований законодательства относительно доступа к информации.

Ранее в медиа появилась информация о том, что суд временно ограничил распространение расследования ЦПК по якобы 143 объектам недвижимости, которые связывают с братом директора ДБР.

В то же время на фоне этой ситуации общественное движение "Честная мобилизация" обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой проверить законность увольнения с военной службы активиста Виталия Шабунина. В движении также выдвинули обвинения в адрес учредителей ЦБК в уклонении от службы и обнародовали соответствующее досье.

Кроме того, директор ДБР Алексей Сухачев ранее заявлял, что предложенная модель реформирования Бюро может поставить под угрозу дальнейшее существование ведомства.

Портал "Комментарии" уже писал, что Государственное бюро расследований взяло под особый контроль дело о гибели мобилизованных бойцов в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".