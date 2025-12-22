logo_ukra

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Чи служить Єрмак у ЗСУ – нардеп повідомив подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи служить Єрмак у ЗСУ – нардеп повідомив подробиці

У Міноборони просять більше часу, щоб знайти Єрмака у базах

22 грудня 2025, 13:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Після відставки з посади голови Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що піде служити у Сили оборони України. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк вирішив перевірити цю інформацію та направив депутатський запит у Міністерство оборони України, щоб дізнатися, чи пішов Андрій Єрмак служити.

Чи служить Єрмак у ЗСУ – нардеп повідомив подробиці

Чи служить Єрмак у ЗСУ – нардеп повідомив подробиці

"До речі, про Єрмака… Ми ще 8-го грудня надіслали запит на МінОборони дізнатися, який у нього статус.

За 10-ть днів знайти його в системі не змогли. Попросили ще часу на пошуки)

Тож і там не знають, де ж цей спецагент "Алі-Баба", за яким парканом по обухівській трасі він веде свою війну…", – пише нардеп та додає відповідь МО України на власний запит.

Чи служить Єрмак у ЗСУ – нардеп повідомив подробиці - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не проходить службу у Сухопутних військах Збройних сил України. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на відповідь Генерального штабу ЗСУ.

Журналісти звернулися до Генштабу із запитом, чи долучився Єрмак до Сил оборони України та до якого саме роду військ. У Сухопутних військах офіційно повідомили, що ексочільник ОП у їхніх лавах службу не проходить. Також журналісти звернулися за коментарем до молодшого брата Андрія Єрмака — Дениса Єрмака.

За словами голови СБУ, Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки Міноборони України. Денис Єрмак повідомив, що його брат не звертався до нього з питаннями щодо служби у Силах оборони. Раніше американське видання The New York Post писало, що Андрій Єрмак нібито заявляв про наміри вирушити на фронт після відставки з посади керівника Офісу президента. Офіційних підтверджень цим заявам на момент публікації немає.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини