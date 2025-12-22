Після відставки з посади голови Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що піде служити у Сили оборони України. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк вирішив перевірити цю інформацію та направив депутатський запит у Міністерство оборони України, щоб дізнатися, чи пішов Андрій Єрмак служити.

Чи служить Єрмак у ЗСУ – нардеп повідомив подробиці

"До речі, про Єрмака… Ми ще 8-го грудня надіслали запит на МінОборони дізнатися, який у нього статус.

За 10-ть днів знайти його в системі не змогли. Попросили ще часу на пошуки)

Тож і там не знають, де ж цей спецагент "Алі-Баба", за яким парканом по обухівській трасі він веде свою війну…", – пише нардеп та додає відповідь МО України на власний запит.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не проходить службу у Сухопутних військах Збройних сил України. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на відповідь Генерального штабу ЗСУ.

Журналісти звернулися до Генштабу із запитом, чи долучився Єрмак до Сил оборони України та до якого саме роду військ. У Сухопутних військах офіційно повідомили, що ексочільник ОП у їхніх лавах службу не проходить. Також журналісти звернулися за коментарем до молодшого брата Андрія Єрмака — Дениса Єрмака.

За словами голови СБУ, Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки Міноборони України. Денис Єрмак повідомив, що його брат не звертався до нього з питаннями щодо служби у Силах оборони. Раніше американське видання The New York Post писало, що Андрій Єрмак нібито заявляв про наміри вирушити на фронт після відставки з посади керівника Офісу президента. Офіційних підтверджень цим заявам на момент публікації немає.