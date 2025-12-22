После отставки с должности главы Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что пойдет служить в Силы обороны Украины. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк решил проверить эту информацию и направил депутатский запрос в Министерство обороны Украины, чтобы узнать, пошел ли Андрей Ермак служить.

Служит ли Ермак в ВСУ – нардеп сообщил подробности

"Кстати, о Ермаке… Мы еще 8 декабря направили запрос на МинОбороны узнать, какой у него статус.

За 10 дней найти его в системе не смогли. Попросили еще времени на поиски)

Так что и там не знают, где же этот спецагент "Али-Баба", за которым забором по обуховской трассе он ведет свою войну…", – пишет нардеп и добавляет ответ МО Украины на собственный запрос.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не проходит службу в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на ответ Генерального штаба ВСУ.

Журналисты обратились в Генштаб с запросом, присоединился ли Ермак к Силам обороны Украины и к какому именно роду войск. В Сухопутных войсках официально сообщили, что экс-глава ОП в их рядах службу не проходит. Также журналисты обратились за комментарием к младшему брату Андрею Ермаку — Денису Ермаку.

По словам главы СБУ, Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки Минобороны Украины. Денис Ермак сообщил, что его брат не обращался к нему по вопросам службы в Силах обороны. Ранее американское издание The New York Post писало, что Андрей Ермак якобы заявлял о намерениях отправиться на фронт после отставки руководителя Офиса президента. Официальных подтверждений этим заявлениям на момент публикации нет.