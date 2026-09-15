Чи дійде підозра директору НАБУ «Укрпоштою»: Смілянський зробив заяву

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Недилько Ксения
АТ "Укрпошта" опинилося в центрі гучного юридично-політичного скандалу після того, як відсторонений Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про направлення підозр керівництву НАБУ та САП звичайним рекомендованим листом. Національний поштовий оператор офіційно відреагував на ситуацію, вказавши на дивні нюанси оплати відправлення готівкою в обхід Бюджетного кодексу та запевнивши, що діятиме суворо в межах закону, попри поточну "правову невизначеність" і обов'язок зберігати таємницю листування.
Ігор Смілянський
У компанії нагадали, що такий крок прямо суперечить Бюджетному кодексу України, який чітко регламентує фінансування витрат ОГПУ як державної бюджетної установи.
Додаткового хаосу ситуації додає й те, що сама Генеральна прокуратура офіційно спростувала дії свого відстороненого керівника. У відомстві наголосили, що в межах кримінального провадження жодній особі, зокрема очільнику антикорупційного органу, про підозру в передбаченому КПК порядку не повідомлялося, а правові підстави для цього відсутні.
Зважаючи на колосальний суспільний резонанс, компанія розпочала внутрішній аудит цих відправлень.
Водночас оператор нагадав усім сторонам конфлікту про кримінальну відповідальність за спроби зазирнути в конверти.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Семен Кривонос та Олександр Клименко під час брифінгу заявили, чи причетний Президент до скандалу із Русланом Кравченком.