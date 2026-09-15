Чи дійде підозра директору НАБУ «Укрпоштою»: Смілянський зробив заяву

АТ "Укрпошта" опинилося в центрі гучного юридично-політичного скандалу після того, як відсторонений Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про направлення підозр керівництву НАБУ та САП звичайним рекомендованим листом. Національний поштовий оператор офіційно відреагував на ситуацію, вказавши на дивні нюанси оплати відправлення готівкою в обхід Бюджетного кодексу та запевнивши, що діятиме суворо в межах закону, попри поточну "правову невизначеність" і обов'язок зберігати таємницю листування.

Ігор Смілянський

"Оплата за ці відправлення була здійснена готівкою безпосередньо у відділенні, — здивовано констатували в АТ "Укрпошта", проаналізувавши оприлюднені Кравченком фотокопії фіскальних чеків від 13 вересня 2026 року, — а не в безготівковому порядку, як це визначено договором між АТ "Укрпошта" та Офісом Генерального прокурора".

У компанії нагадали, що такий крок прямо суперечить Бюджетному кодексу України, який чітко регламентує фінансування витрат ОГПУ як державної бюджетної установи.

Додаткового хаосу ситуації додає й те, що сама Генеральна прокуратура офіційно спростувала дії свого відстороненого керівника. У відомстві наголосили, що в межах кримінального провадження жодній особі, зокрема очільнику антикорупційного органу, про підозру в передбаченому КПК порядку не повідомлялося, а правові підстави для цього відсутні.

"Заяви про нібито підозру були позбавлені юридичного сенсу", — цитує поштовий оператор офіційну позицію прокуратури.

Зважаючи на колосальний суспільний резонанс, компанія розпочала внутрішній аудит цих відправлень.

"Для з’ясування правової позиції АТ "Укрпошта" сьогодні будуть здійснені дії для перевірки обставини оформлення зазначених поштових відправлень", — зазначили в пресслужбі, додавши, що вже звернулися за офіційними юридичними роз’ясненнями.

Водночас оператор нагадав усім сторонам конфлікту про кримінальну відповідальність за спроби зазирнути в конверти.

"Таємниця листування захищається ст. 31 Конституції України та ст. 163 Кримінального кодексу України", — резюмували в "Укрпошті", підкресливши, що подальша доля скандальних листів вирішуватиметься виключно за регламентом поштового зв'язку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Семен Кривонос та Олександр Клименко під час брифінгу заявили, чи причетний Президент до скандалу із Русланом Кравченком.