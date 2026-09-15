Дойдет ли подозрение директору НАБУ «Укрпочтой»: Смелянский сделал заявление

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Недилько Ксения
АО "Укрпочта" оказалось в центре громкого юридическо-политического скандала после того, как отстраненный Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о направлении подозрений руководству НАБУ и САП обычным заказным письмом. Национальный почтовый оператор официально отреагировал на ситуацию, указав на странные нюансы оплаты отправки наличными в обход Бюджетного кодекса и заверив, что будет действовать строго в рамках закона, несмотря на текущую "правовую неопределенность" и обязанность сохранять тайну переписки.
Игорь Смелянский
В компании напомнили, что такой шаг прямо противоречит Бюджетному кодексу Украины, четко регламентирующему финансирование расходов ОГПУ как государственного бюджетного учреждения.
Дополнительный хаос ситуации добавляет и то, что сама Генеральная прокуратура официально опровергла действия своего отстраненного руководителя. В ведомстве подчеркнули, что в рамках уголовного производства ни одному лицу, в частности главе антикоррупционного органа, о подозрении в предусмотренном УПК порядке не сообщалось, а правовые основания для этого отсутствуют.
Ввиду колоссального общественного резонанса компания начала внутренний аудит этих отправлений.
В то же время оператор напомнил всем сторонам конфликта об уголовной ответственности за попытки заглянуть в конверты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Семен Кривонос и Александр Клименко во время брифинга заявили, причастен ли Президент к скандалу с Русланом Кравченко.