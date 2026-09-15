Дойдет ли подозрение директору НАБУ «Укрпочтой»: Смелянский сделал заявление

АО "Укрпочта" оказалось в центре громкого юридическо-политического скандала после того, как отстраненный Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о направлении подозрений руководству НАБУ и САП обычным заказным письмом. Национальный почтовый оператор официально отреагировал на ситуацию, указав на странные нюансы оплаты отправки наличными в обход Бюджетного кодекса и заверив, что будет действовать строго в рамках закона, несмотря на текущую "правовую неопределенность" и обязанность сохранять тайну переписки.

Игорь Смелянский

"Оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, — удивленно констатировали в АО "Укрпочта", проанализировав обнародованные Кравченко фотокопии фискальных чеков от 13 сентября 2026 года, — а не в безналичном порядке, как это определено договором между АО "Укрпочта" и Офисом Генпрокурора".

В компании напомнили, что такой шаг прямо противоречит Бюджетному кодексу Украины, четко регламентирующему финансирование расходов ОГПУ как государственного бюджетного учреждения.

Дополнительный хаос ситуации добавляет и то, что сама Генеральная прокуратура официально опровергла действия своего отстраненного руководителя. В ведомстве подчеркнули, что в рамках уголовного производства ни одному лицу, в частности главе антикоррупционного органа, о подозрении в предусмотренном УПК порядке не сообщалось, а правовые основания для этого отсутствуют.

"Заявления о якобы подозрении были лишены юридического смысла", — цитирует почтовый оператор официальную позицию прокуратуры.

Ввиду колоссального общественного резонанса компания начала внутренний аудит этих отправлений.

"Для выяснения правовой позиции АО "Укрпочта" сегодня будут совершены действия для проверки обстоятельств оформления указанных почтовых отправлений", — отметили в пресс-службе, добавив, что уже обратились за официальными юридическими разъяснениями.

В то же время оператор напомнил всем сторонам конфликта об уголовной ответственности за попытки заглянуть в конверты.

"Тайна переписки защищается ст. 31 Конституции Украины и ст. 163 Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в "Укрпочте", подчеркнув, что дальнейшая судьба скандальных писем будет решаться исключительно по регламенту почтовой связи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Семен Кривонос и Александр Клименко во время брифинга заявили, причастен ли Президент к скандалу с Русланом Кравченко.