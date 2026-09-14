Чи це тиск збоку Президента: керівники НАБУ та САП відреагували на атаку з боку відстороненого генпрокурора Кравченка



















Керівництво НАБУ та САП розцінює останні події навколо Офісу Генерального прокурора як скоординовану спробу політизувати роботу антикорупційного блоку. Під час спільного брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко відповіли на запитання журналіста "Української правди" Михайла Ткача щодо можливої причетності до цієї атаки Президента Володимира Зеленського чи керівника провладної фракції Давида Арахамії.

Олександр Клименко і Семен Кривонос. Фото: скриншот з відео

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав не шукати політичних змов і нагадав, що Глава держави вже продемонстрував свою офіційну позицію, підписавши указ про відсторонення Руслана Кравченка перед початком пресконференції. Посадовець підкреслив, що правоохоронці стикаються з потужним медійним тиском, який координується через анонімні ресурси.

"Останні місяці ми спостерігаємо відверту спробу втягнути нас в політичну повістку, — зауважив Семен Кривонос. — Це прям шириться тими самими анонімними телеграм-каналами, де розповсюджується вирвана із контексту з публікацій іноземних медіа окремі фрази, коментарі представників нашого українського істеблішменту".

Він запевнив громадськість, що антикорупційні органи діють виключно у правовому полі та відмовляються ставати інструментом у кулуарних протистояннях.

"Ні в які політичні ігри ми не граємо, — наголосив очільник НАБУ. — А оцю атаку ми розцінюємо, звісно, як спробу політизувати. Я просто не хочу давати більших оцінок для того, щоб, скажімо, є процес кримінальний і ми мусимо чітко діяти в його межах".

Своєю чергою керівник САП Олександр Клименко зазначив, що найближчі процесуальні рішення продемонструють, чи були дії Кравченка особистим емоційним зривом, чи частиною системного плану. Він пообіцяв, що розгляд запобіжних заходів для всіх фігурантів, яким оголосили підозри, проходитиме у максимально прозорому судовому форматі, аби суспільство і преса самостійно оцінили вагомість доказів. При цьому Клименко критично відгукнувся про методи, якими діяв Офіс генпрокурора.

"Якщо ти дістаєш з рукава справу, не знаю скільки, 10–15-ти річної давності, — резюмував керівник САП, — то, в принципі, виглядає воно не досить добре. Особливо після операції "Карфаген" стосовно Офісу Генерального прокурора".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за межі країни у межах офіційного робочого візиту. За даними поінформованих джерел видання "Українська правда" у правоохоронних органах, очільник Офісу генпрокурора перетнув державний рубіж о 2:38 ночі, використовуючи службовий автомобіль.