Чи буде підозра Єрмаку: що кажуть джерела в НАБУ та САП

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Однак, поки жодній особі не повідомляли про підозру. Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в антикорупційних органах.

"НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу Президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли", — сказав співрозмовник видання.

Разом з тим джерело зазначило, що слідчі дії ще тривають.

Перед тим джерела видання ZN.UA повідомляли, що НАБУ, все ж, готує підозру керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Вона може бути пов'язана із зацікавленістю Єрмака одним із будинків кооперативу "Династія".

"За даними джерел, цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених в кабінеті бек-офісу фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча", — писало видання.

Йдеться про будинки на території колишньої бази відпочинку "Сонячна".

Як повідомляв портал "Коментарі", вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Зокрема, журналісти "УП" повідомили, що їм вдалося зафіксувати на відео, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Раніше у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.