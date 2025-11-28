logo

Будет ли подозрение Ермаку: что говорят источники в НАБУ и САП
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли подозрение Ермаку: что говорят источники в НАБУ и САП

Источники СМИ в антикоррупционных органах рассказали, сообщено ли кому-либо о подозрении в ходе обысков у руководителя Офиса президента Андрея Ермака

28 ноября 2025, 13:40
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Будет ли подозрение Ермаку: что говорят источники в НАБУ и САП

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Однако пока никому не сообщили о подозрении. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

"НАБУ и САП на основании определения следственного судьи ВАКС провели обыски у руководителя Офиса Президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщали", — сказал собеседник издания.

Вместе с тем источник отметил, что следственные действия продолжаются.

Перед тем источники издания ZN.UA сообщали, что НАБУ все же готовит подозрение руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Оно может быть связано с интересом Ермака к одному из домов кооператива "Династия".

"По данным источников, эта связь может быть зафиксирована на записях, сделанных в кабинете бэк-офиса фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича", — писало издание.

Речь идет о домах на территории бывшей базы отдыха "Солнечная".

Как сообщал портал "Комментарии", утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. В частности, журналисты сообщили, что им удалось зафиксировать на видео, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам относительно атак на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.



Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1124251.html
