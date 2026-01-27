Через яку фразу переговорник путіна влаштував істерику журналісту FT

Переговорник кремля Кирил Дмитрієв публічно посварився з журналістом Financial Times Крістофером Міллером через матеріал про так званий "мирний план", який передбачає виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки США.

Скандал між Дмитрієвим та журналістом FT

Конфлікт розгорівся після того, як Financial Times опублікувало статтю про можливі умови мирних домовленостей. У Білому домі цю інформацію офіційно спростували, однак матеріал викликав різку реакцію з боку російського переговорника.

Журналіст Крістофер Міллер, який є спів­автором публікації, поділився посиланням на статтю у соцмережі X. У коментарях до нього з’явився Кирил Дмитрієв, який заявив, що "виведення українських військ з Донбасу — це шлях до миру для України".

У відповідь Міллер наголосив, що справжній шлях до миру — це виведення російських військ з Донбасу та з усієї території України. За його словами, поки російські війська залишаються на українській землі, жодного миру бути не може, а окупація не має нічого спільного з миром.

Ця позиція викликала агресивну реакцію з боку Дмитрієва. Він перейшов до риторики російської пропаганди та заявив, що журналіст нібито є "підпалювачем війни", який просуває "британські фейкові наративи" і таким чином "відтягує мир".

Заяви Дмитрієва фактично підтвердили ключовий підхід кремля: будь-яку відмову визнавати окупацію "компромісом" у москві сприймають як ворожу пропаганду. Водночас твердження про "мир через виведення ЗСУ" вкотре демонструє, що росія вкладає у слово "мир" лише капітуляцію України.

