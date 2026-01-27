logo_ukra

Через яку фразу переговорник путіна влаштував істерику журналісту FT
НОВИНИ

Через яку фразу переговорник путіна влаштував істерику журналісту FT

Переговорник путіна Кирил Дмитрієв влаштував публічну істерику в X, назвавши журналіста Financial Times «підпалювачем війни» за тезу, що окупація — це не мир

27 січня 2026, 18:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Переговорник кремля Кирил Дмитрієв публічно посварився з журналістом Financial Times Крістофером Міллером через матеріал про так званий "мирний план", який передбачає виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки США.

Через яку фразу переговорник путіна влаштував істерику журналісту FT

Скандал між Дмитрієвим та журналістом FT

Конфлікт розгорівся після того, як Financial Times опублікувало статтю про можливі умови мирних домовленостей. У Білому домі цю інформацію офіційно спростували, однак матеріал викликав різку реакцію з боку російського переговорника.

Журналіст Крістофер Міллер, який є спів­автором публікації, поділився посиланням на статтю у соцмережі X. У коментарях до нього з’явився Кирил Дмитрієв, який заявив, що "виведення українських військ з Донбасу — це шлях до миру для України".

У відповідь Міллер наголосив, що справжній шлях до миру — це виведення російських військ з Донбасу та з усієї території України. За його словами, поки російські війська залишаються на українській землі, жодного миру бути не може, а окупація не має нічого спільного з миром.

Ця позиція викликала агресивну реакцію з боку Дмитрієва. Він перейшов до риторики російської пропаганди та заявив, що журналіст нібито є "підпалювачем війни", який просуває "британські фейкові наративи" і таким чином "відтягує мир".

Заяви Дмитрієва фактично підтвердили ключовий підхід кремля: будь-яку відмову визнавати окупацію "компромісом" у москві сприймають як ворожу пропаганду. Водночас твердження про "мир через виведення ЗСУ" вкотре демонструє, що росія вкладає у слово "мир" лише капітуляцію України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що один із найбільш радикальних російських пропагандистів Сергій Мардан публічно звинуватив мешканців Бєлгородської області у відсутності електропостачання та заявив, що держава не повинна перейматись їхніми проблемами.



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/128435
