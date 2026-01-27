Переговорщик кремля Кирилл Дмитриев публично поссорился с журналистом Financial Times Кристофером Миллером из-за материала о так называемом "мирном плане", предусматривающем вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности США.

Скандал между Дмитриевым и журналистом FT

Конфликт разгорелся после того, как Financial Times опубликовало статью о возможных условиях мирных договоренностей. В Белом доме эту информацию официально опровергли, однако материал вызвал резкую реакцию со стороны российского переговорщика.

Журналист Кристофер Миллер , являющийся соавтором публикации, поделился ссылкой на статью в соцсети X. В комментариях к нему появился Кирилл Дмитриев , заявивший, что "выведение украинских войск из Донбасса — это путь к миру для Украины".

В ответ Миллер подчеркнул, что настоящий путь к миру – это вывод российских войск из Донбасса и со всей территории Украины. По его словам, пока российские войска остаются на украинской земле, никакого мира быть не может, а оккупация не имеет ничего общего с миром.

Эта позиция вызвала агрессивную реакцию Дмитрия. Он перешел к риторике российской пропаганды и заявил, что журналист якобы является "поджигателем войны", продвигающим "британские фейковые нарративы" и таким образом "оттягивающим мир".

Заявления Дмитриева фактически подтвердили ключевой подход кремля: любой отказ признавать оккупацию компромиссом в Москве воспринимают как враждебную пропаганду. В то же время утверждение о "мире через вывод ВСУ" в очередной раз демонстрирует, что россия вкладывает в слово "мир" только капитуляцию Украины.

