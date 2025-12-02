Церква Швеції закликає парафії негайно припинити контакти з мінським монастирем РПЦ

У Швеції вибухнув масштабний скандал довкола Свято-Єлисаветинського монастиря з Мінська, який належить до Московського патріархату. Релігійні громади країни отримали від керівництва Церкви Швеції офіційне попередження: з монахинями більше не співпрацювати, не запрошувати їх на ярмарки та не підтримувати їхню діяльність жодним шляхом.

Швеція розриває стосунки з монастирем РПЦ через зв’язки з ГРУ та підтримку агресії

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ) з посиланням на офіційні документи та заяви церковного керівництва.

Причина такого рішення — викриття зв’язків монастиря з російською державою та структурами, які прямо чи опосередковано беруть участь у війні проти України. У застереженні зазначено, що доходи від продажу виробів монахинь можуть спрямовуватися на підтримку російського вторгнення, а представниці обителі мають контакти з ГРУ, що викликало особливе занепокоєння.

За оцінками Церкви Швеції, до 20 парафій у різних регіонах країни протягом останніх років запрошували монахинь на заходи благодійного формату — переважно ярмарки з продажу рукавиць, ікон, сувенірів та матрьошок. Однією з таких була парафія Тебю під Стокгольмом, яка вже публічно вибачилася за попередню співпрацю та оголосила повний розрив контактів "на період війни".

Ситуація отримала й політичний вимір. Міністр міграції Швеції Юган Форссель заявив, що уряд може переглянути правила перебування в країні осіб, чия діяльність пов’язана з російськими інтересами. За його словами, Швеція не повинна демонструвати гостинність тим, хто підтримує агресію проти України.

РІСУ також нагадує, що Свято-Єлисаветинський монастир раніше неодноразово фігурував у скандалах. Обитель активно допомагала російським військовим, проводила проєкти, які підтримують російську пропаганду, і навіть отримувала відзнаки від Путіна. Монахині також анонсували курси "сестринського служіння", спрямовані на допомогу російській армії.

