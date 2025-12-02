Церковь Швеции призывает приходы немедленно прекратить контакт с минским монастырем РПЦ

В Швеции разразился масштабный скандал вокруг Свято-Елисаветинского монастыря из Минска, принадлежащего Московскому патриархату. Религиозные общины страны получили от руководства Церкви Швеции официальное предупреждение: с монахинями больше не сотрудничать, не приглашать их на ярмарки и не поддерживать их деятельность .

Швеция разрывает отношения с монастырем РПЦ из-за связей с ГРУ и поддержки агрессии

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на официальные документы и заявления церковного руководства.

Причина такого решения — разоблачение связей монастыря с российским государством и структурами, прямо или косвенно участвующими в войне против Украины. В оговорке отмечено, что доходы от продажи изделий монахинь могут направляться на поддержку российского вторжения, а представительницы обители имеют контакты с ГРУ , что вызвало особую обеспокоенность.

По оценкам Церкви Швеции, до 20 приходов в разных регионах страны за последние годы приглашали монахинь на мероприятия благотворительного формата — преимущественно ярмарки по продаже перчаток, икон, сувениров и матрешек. Одним из таких был приход Тебю под Стокгольмом, который уже публично извинился за предыдущее сотрудничество и объявил полный разрыв контактов "на период войны".

Ситуация получила и политическое измерение. Министр миграции Швеции Юган Форссель заявил, что правительство может пересмотреть правила пребывания в стране лиц, деятельность которых связана с российскими интересами. По его словам, Швеция не должна демонстрировать гостеприимство тем, кто поддерживает агрессию против Украины .

РИСУ также напоминает, что Свято-Елисаветинский монастырь неоднократно ранее фигурировал в скандалах. Обитель активно помогала русским военным, проводила проекты, поддерживающие русскую пропаганду, а также получала награды от Путина. Монахини также анонсировали курсы "сестринского служения", направленные на помощь русской армии.

