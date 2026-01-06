«Це зашквар»: Гордон жорстко атакував Кошового

Журналіст Дмитро Гордон публічно розніс шоумена Євгена Кошового після появи його спільного фото з блогером Володимиром Петровим, відомим за ютуб-каналом "Ісландія". За словами Гордона, така публічна демонстрація є серйозною репутаційною помилкою в умовах війни.

Гордон про фото Кошового та Петрова

Гордон заявив, що Петров упродовж багатьох років працював в інтересах російських спецслужб і є частиною ворожого інформаційного впливу. Він також наголосив, що щодо блогера відкрито кримінальне провадження українськими правоохоронними органами.

Журналіст підкреслив, що раніше вже публікував масштабне розслідування, в якому, за його словами, детально виклав докази співпраці Петрова з російською стороною. Саме тому він вважає будь-які публічні контакти з такими персонажами токсичними та небезпечними.

Звертаючись безпосередньо до Кошового, Гордон закликав його бути значно обережнішим у публічних жестах і контактах, адже навіть фото можуть трактуватися як легітимізація людей із проросійським бекграундом.

