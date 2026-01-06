logo_ukra

BTC/USD

93687

ETH/USD

3236.47

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Трагедія на арені: українські акробати зірвалися під час шоу в Німеччині
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія на арені: українські акробати зірвалися під час шоу в Німеччині

Під час циркового шоу в Німеччині важко травмувалися двоє українських повітряних акробатів — інцидент стався просто на очах у глядачів

6 січня 2026, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У цирку в німецькому місті Штутгарт під час виступу з великої висоти впали двоє українських артистів. Постраждалими виявилися учасники повітряного дуету Flight of Passion — 49-річний Дмитро та 19-річна Дар’я.

Трагедія на арені: українські акробати зірвалися під час шоу в Німеччині

Українські акробати впали під час шоу

Нещасний випадок стався під час виконання складного акробатичного номера. Артисти піднімалися над ареною на спеціальних повітряних стрічках і демонстрували трюки без страховки, однак у певний момент втратили контроль і зірвалися вниз. Що саме стало причиною падіння — технічна несправність чи людський фактор — наразі не повідомляється.

Очевидці повідомляють, що падіння відбулося раптово, а виступ одразу зупинили. На місце події оперативно прибули екстрені служби. Обох артистів у важкому стані доправили до різних медичних закладів каретами швидкої допомоги.

Поліція підтвердила, що травми, отримані під час падіння, класифікуються як тяжкі. Обставини інциденту з’ясовують відповідні служби. Відомо, що виступи цирку тимчасово призупинили.

Про подію повідомило німецьке видання Bild. Стан постраждалих на цей момент офіційно не оновлювався.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російських шпигунів, які діяли під виглядом рибалок і туристів, виявили на півночі Норвегії поблизу кордону з РФ. Про це повідомляють скандинавські медіа з посиланням на норвезьких військових, які фіксують зростання активності російської розвідки в регіоні.
За словами командира Дивізії Фіннмарк Джон Олав Фуглем, агенти регулярно з’являлися у портовому місті Кіркенес, маскуючись під цивільних. Вони відвідували стратегічно важливі та обмежені зони, активно фотографували об’єкти інфраструктури та поводилися нетипово для туристів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/BILD_Russian/27480
Теги:

Новини

Всі новини