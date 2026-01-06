Трагедія на арені: українські акробати зірвалися під час шоу в Німеччині

У цирку в німецькому місті Штутгарт під час виступу з великої висоти впали двоє українських артистів. Постраждалими виявилися учасники повітряного дуету Flight of Passion — 49-річний Дмитро та 19-річна Дар’я.

Українські акробати впали під час шоу

Нещасний випадок стався під час виконання складного акробатичного номера. Артисти піднімалися над ареною на спеціальних повітряних стрічках і демонстрували трюки без страховки, однак у певний момент втратили контроль і зірвалися вниз. Що саме стало причиною падіння — технічна несправність чи людський фактор — наразі не повідомляється.

Очевидці повідомляють, що падіння відбулося раптово, а виступ одразу зупинили. На місце події оперативно прибули екстрені служби. Обох артистів у важкому стані доправили до різних медичних закладів каретами швидкої допомоги.

Поліція підтвердила, що травми, отримані під час падіння, класифікуються як тяжкі. Обставини інциденту з’ясовують відповідні служби. Відомо, що виступи цирку тимчасово призупинили.

Про подію повідомило німецьке видання Bild. Стан постраждалих на цей момент офіційно не оновлювався.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійських шпигунів, які діяли під виглядом рибалок і туристів, виявили на півночі Норвегії поблизу кордону з РФ. Про це повідомляють скандинавські медіа з посиланням на норвезьких військових, які фіксують зростання активності російської розвідки в регіоні.

За словами командира Дивізії Фіннмарк Джон Олав Фуглем, агенти регулярно з’являлися у портовому місті Кіркенес, маскуючись під цивільних. Вони відвідували стратегічно важливі та обмежені зони, активно фотографували об’єкти інфраструктури та поводилися нетипово для туристів.

