Трагедия на арене: украинские акробаты сорвались во время шоу в Германии

Ткачова Марія
В цирке в немецком городе Штутгарт во время выступления с большой высоты упали два украинских артиста. Пострадавшими оказались участники воздушного дуэта Flight of Passion – 49-летний Дмитрий и 19-летняя Дарья.
Украинские акробаты упали во время шоу
Несчастный случай произошел при выполнении сложного акробатического номера. Артисты поднимались над ареной на специальных воздушных лентах и демонстрировали трюки без страховки, однако в какой-то момент потеряли контроль и сорвались вниз. Что именно стало причиной падения — технической неисправности или человеческого фактора — пока не сообщается.
Очевидцы сообщают, что падение произошло внезапно, а выступление сразу было остановлено. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Оба артиста в тяжелом состоянии доставлены в различные медицинские учреждения каретами скорой помощи.
Полиция подтвердила, что травмы, полученные при падении, классифицируются как тяжелые. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы. Известно, что выступления цирка временно приостановили.
О событии сообщило немецкое издание Bild . Состояние пострадавших на данный момент официально не обновлялось.