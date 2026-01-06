logo

Трагедия на арене: украинские акробаты сорвались во время шоу в Германии

Во время циркового шоу в Германии тяжело травмировались два украинских воздушных акробата — инцидент произошел прямо на глазах у зрителей

6 января 2026, 15:05
Ткачова Марія

В цирке в немецком городе Штутгарт во время выступления с большой высоты упали два украинских артиста. Пострадавшими оказались участники воздушного дуэта Flight of Passion – 49-летний Дмитрий и 19-летняя Дарья.

Украинские акробаты упали во время шоу

Несчастный случай произошел при выполнении сложного акробатического номера. Артисты поднимались над ареной на специальных воздушных лентах и демонстрировали трюки без страховки, однако в какой-то момент потеряли контроль и сорвались вниз. Что именно стало причиной падения — технической неисправности или человеческого фактора — пока не сообщается.

Очевидцы сообщают, что падение произошло внезапно, а выступление сразу было остановлено. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Оба артиста в тяжелом состоянии доставлены в различные медицинские учреждения каретами скорой помощи.

Полиция подтвердила, что травмы, полученные при падении, классифицируются как тяжелые. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы. Известно, что выступления цирка временно приостановили.

О событии сообщило немецкое издание Bild . Состояние пострадавших на данный момент официально не обновлялось.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российских шпионов, действовавших под видом рыбаков и туристов, обнаружили на севере Норвегии вблизи границы с РФ. Об этом сообщают скандинавские медиа со ссылкой на норвежских военных, фиксирующих рост активности российской разведки в регионе.
По словам командира Дивизии Финнмарка Джона Олава Фуглема, агенты регулярно появлялись в портовом городе Киркенес, маскируясь под гражданских. Они посещали стратегически важные и ограниченные зоны, активно фотографировали объекты инфраструктуры и вели себя нетипично для туристов.



