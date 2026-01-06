Шпигуни з вудками: РФ веде приховану війну на півночі Європи

Російських шпигунів, які діяли під виглядом рибалок і туристів, виявили на півночі Норвегії поблизу кордону з РФ. Про це повідомляють скандинавські медіа з посиланням на норвезьких військових, які фіксують зростання активності російської розвідки в регіоні.

Шпигуни рф у Норвегії

За словами командира Дивізії Фіннмарк Джон Олав Фуглем, агенти регулярно з’являлися у портовому місті Кіркенес, маскуючись під цивільних. Вони відвідували стратегічно важливі та обмежені зони, активно фотографували об’єкти інфраструктури та поводилися нетипово для туристів.

Норвезькі військові зазначають, що йдеться не про поодинокі випадки, а про системну діяльність. Місцеві мешканці дедалі частіше повідомляють про людей із незнайомим діалектом, які цікавляться портами, дорогами, військовими об’єктами та логістикою в прикордонному регіоні. Саме шпигунство та збір інформації наразі вважають головною загрозою безпеці.

У Норвегії наголошують, що така активність є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти країн Заходу. Північ країни розглядається Кремлем як вразлива зона через безпосередню близькість до кордону, обмежену інфраструктуру та стратегічне значення для НАТО.

На тлі цих загроз у серпні минулого року було створено Дивізія Фіннмарк. Це частина довгострокової стратегії Норвегії з посилення оборони на півночі та подвоєння військових спроможностей поблизу кордону з Росією до 2032 року.

Військове командування визнає: активність російської розвідки зростає, а цивільне прикриття дедалі частіше використовується для розвідувальних операцій. У відповідь Норвегія посилює контррозвідку та військову присутність у регіоні.

