СБУ накрила РФ: вибухає арсенал, палає нафтобаза

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служба безпеки України уразили одразу два стратегічні об’єкти в глибокому тилу Росії.

Атака СБУ у тил Росії

У Костромській області в Нейському районі атаковано арсенал №100 ГРАУ. Вночі там тривала потужна детонація боєприпасів, місцева влада розпочала евакуацію. Арсенал відігравав ключову роль у постачанні боєприпасів на західний і центральний напрямки.

У Липецькій області дрони СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс" у населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора. На об’єкті спалахнула масштабна пожежа. База забезпечувала паливом одразу три регіони РФ.

У СБУ наголошують: у новому році служба продовжує системно знищувати військові та нафтові об’єкти РФ, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати армію боєприпасами й пальним.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступний пленарний тиждень Верховної Ради майже повністю пройде під знаком кадрових змін, а не голосувань за міжнародні зобов’язання, за якими вже "горять" дедлайни.

За його словами, у владі готують одразу кілька ключових ротацій. Насамперед планується зміна секретаря РНБО. Рустема Умєрова, як зазначається, мають перевести на посаду радника Президента з питань безпеки — за аналогією до американської моделі NSC.





Окрім цього, можливі заміни в уряді. Найактивніше обговорюють зміну міністра освіти: освітній напрям раніше координував перший віцепрем’єр Михайло Федоров, однак із його переходом до Міністерства оборони, ймовірно, буде ухвалене рішення щодо заміни чинного очільника МОН Оксена Лісового. Також влада планує призначити нового керівника Міністерства цифрової трансформації та закрити вакантну посаду голови Фонду державного майна. За інформацією депутата, на цю посаду вже давно обговорюється одна конкретна кандидатура — чинний голова економічного комітету Верховної Ради.

