СБУ накрыла РФ: взрывается арсенал, пылает нефтебаза

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Служба безопасности Украины поразили сразу два стратегических объекта в глубоком тылу России.

Атака СБУ по тылу России

В Костромской области в Нейском районе атакован арсенал №100 ГРАУ. Ночью там продолжалась мощная детонация боеприпасов, местные власти приступили к эвакуации. Арсенал играл ключевую роль в поставке боеприпасов на западное и центральное направления.

В Липецкой области дроны СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора. На объекте загорелся масштабный пожар. База снабжала топливом сразу три региона РФ.

В СБУ отмечают: в новом году служба продолжает системно уничтожать военные и нефтяные объекты РФ, уменьшая способность врага снабжать армию боеприпасами и горючим.

