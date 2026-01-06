logo

Война с Россией СБУ накрыла РФ: взрывается арсенал, пылает нефтебаза
СБУ накрыла РФ: взрывается арсенал, пылает нефтебаза

СБУ ударила по тылу РФ: боеприпасы и топливо под ударом

6 января 2026, 14:32
Автор:
Ткачова Марія

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Служба безопасности Украины поразили сразу два стратегических объекта в глубоком тылу России.

СБУ накрыла РФ: взрывается арсенал, пылает нефтебаза

Атака СБУ по тылу России

В Костромской области в Нейском районе атакован арсенал №100 ГРАУ. Ночью там продолжалась мощная детонация боеприпасов, местные власти приступили к эвакуации. Арсенал играл ключевую роль в поставке боеприпасов на западное и центральное направления.

В Липецкой области дроны СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора. На объекте загорелся масштабный пожар. База снабжала топливом сразу три региона РФ.

В СБУ отмечают: в новом году служба продолжает системно уничтожать военные и нефтяные объекты РФ, уменьшая способность врага снабжать армию боеприпасами и горючим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что следующая пленарная неделя Верховной Рады почти полностью пройдет под знаком кадровых изменений, а не голосований за международные обязательства, по которым уже "горят" дедлайны.
По его словам, во власти готовят сразу несколько ключевых ротаций. В первую очередь, планируется смена секретаря СНБО. Рустема Умерова, как отмечается, должны перевести на должность советника Президента по безопасности — по аналогии с американской моделью NSC.

Кроме того, возможны замены в правительстве. Наиболее активно обсуждают смену министра образования: образовательное направление ранее координировал первый вице-премьер Михаил Федоров, однако с его переходом в Министерство обороны, вероятно, будет принято решение о замене действующего главы МОН Оксена Лесного. Также власти планируют назначить нового руководителя Министерства цифровой трансформации и закрыть вакантную должность главы Фонда государственного имущества. По информации депутата, на эту должность уже давно обсуждается одна конкретная кандидатура – действующий глава экономического комитета Верховной Рады.



Источник: https://t.me/RBC_ua_news/177441
