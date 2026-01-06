Шпионы с удочками: РФ ведет скрытую войну на севере Европы

Российских шпионов, действовавших под видом рыбаков и туристов, обнаружили на севере Норвегии вблизи границы с РФ. Об этом сообщают скандинавские медиа со ссылкой на норвежских военных, фиксирующих рост активности российской разведки в регионе.

Шпионы рф в Норвегии

По словам командира Дивизии Финнмарка Джона Олава Фуглема , агенты регулярно появлялись в портовом городе Киркенес , маскируясь под гражданских. Они посещали стратегически важные и ограниченные зоны, активно фотографировали объекты инфраструктуры и вели себя нетипично для туристов.

Норвежские военные отмечают, что речь идет не об единичных случаях, а о системной деятельности. Местные жители все чаще сообщают о людях с незнакомым диалектом, интересующимися портами, дорогами, военными объектами и логистикой в приграничном регионе. Именно шпионаж и сбор информации сейчас считают главной угрозой безопасности.

В Норвегии подчеркивают, что подобная активность является частью гибридной войны, которую Россия ведет против стран Запада. Север страны рассматривается Кремлем как уязвимая зона из-за непосредственной близости к границе, ограниченной инфраструктуры и стратегического значения для НАТО.

На фоне этих угроз в августе прошлого года была создана Дивизия Финнмарк . Это часть долгосрочной стратегии Норвегии по усилению обороны на севере и удвоению военных возможностей вблизи границы с Россией до 2032 года.

Военное командование признает: активность российской разведки растет, а гражданское прикрытие все чаще используется для разведывательных операций. В ответ Норвегия ужесточает контрразведку и военное присутствие в регионе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что алекобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Служба безопасности Украины поразили сразу два стратегических объекта в глубоком тылу России.