«Это зашквар»: Гордон жестко атаковал Кошевого
«Это зашквар»: Гордон жестко атаковал Кошевого

Дмитрий Гордон жестко раскритиковал Евгения Кошевого из-за совместного фото с блоггером, которого он называет агентом российских спецслужб

6 января 2026, 15:11
Автор:
Ткачова Марія

Журналист Дмитрий Гордон публично разнес шоумена Евгения Кошевого после появления его совместного фото с блоггером Владимиром Петровым, известным по ютуб-каналу Исландия. По словам Гордона, подобная публичная демонстрация является серьезной репутационной ошибкой в условиях войны.

Гордон про фото Кошевого и Петрова

Гордон заявил, что Петров много лет работал в интересах российских спецслужб и является частью враждебного информационного влияния. Он также подчеркнул, что в отношении блоггера возбуждено уголовное производство украинскими правоохранительными органами.

Журналист подчеркнул, что ранее уже публиковал масштабное расследование, в котором, по его словам, подробно изложил доказательства сотрудничества Петрова с российской стороной. Именно поэтому он считает любые публичные контакты с такими токсичными и опасными персонажами.

Обращаясь непосредственно к Кошевому, Гордон призвал его быть осторожнее в публичных жестах и контактах, ведь даже фото могут трактоваться как легитимизация людей с пророссийским бекграундом.

Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/126128
