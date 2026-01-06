«Это зашквар»: Гордон жестко атаковал Кошевого

Журналист Дмитрий Гордон публично разнес шоумена Евгения Кошевого после появления его совместного фото с блоггером Владимиром Петровым, известным по ютуб-каналу Исландия. По словам Гордона, подобная публичная демонстрация является серьезной репутационной ошибкой в условиях войны.

Гордон про фото Кошевого и Петрова

Гордон заявил, что Петров много лет работал в интересах российских спецслужб и является частью враждебного информационного влияния. Он также подчеркнул, что в отношении блоггера возбуждено уголовное производство украинскими правоохранительными органами.

Журналист подчеркнул, что ранее уже публиковал масштабное расследование, в котором, по его словам, подробно изложил доказательства сотрудничества Петрова с российской стороной. Именно поэтому он считает любые публичные контакты с такими токсичными и опасными персонажами.

Обращаясь непосредственно к Кошевому, Гордон призвал его быть осторожнее в публичных жестах и контактах, ведь даже фото могут трактоваться как легитимизация людей с пророссийским бекграундом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в цирке в немецком городе Штутгарт во время выступления с большой высоты упали двое украинских артистов. Пострадавшими оказались участники воздушного дуэта Flight of Passion – 49-летний Дмитрий и 19-летняя Дарья.

Несчастный случай произошел при выполнении сложного акробатического номера. Артисты поднимались над ареной на специальных воздушных лентах и демонстрировали трюки без страховки, однако в какой-то момент потеряли контроль и сорвались вниз. Что именно стало причиной падения — технической неисправности или человеческого фактора — пока не сообщается.

