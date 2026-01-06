«Это зашквар»: Гордон жестко атаковал Кошевого

Рубрики
Журналист Дмитрий Гордон публично разнес шоумена Евгения Кошевого после появления его совместного фото с блоггером Владимиром Петровым, известным по ютуб-каналу Исландия. По словам Гордона, подобная публичная демонстрация является серьезной репутационной ошибкой в условиях войны.
Гордон про фото Кошевого и Петрова
Гордон заявил, что Петров много лет работал в интересах российских спецслужб и является частью враждебного информационного влияния. Он также подчеркнул, что в отношении блоггера возбуждено уголовное производство украинскими правоохранительными органами.
Журналист подчеркнул, что ранее уже публиковал масштабное расследование, в котором, по его словам, подробно изложил доказательства сотрудничества Петрова с российской стороной. Именно поэтому он считает любые публичные контакты с такими токсичными и опасными персонажами.
Обращаясь непосредственно к Кошевому, Гордон призвал его быть осторожнее в публичных жестах и контактах, ведь даже фото могут трактоваться как легитимизация людей с пророссийским бекграундом.