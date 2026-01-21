«Це як нова Алхім»: допис про світло й Булгакова спровокував скандал у Києві

Коментар українського коміка Фелікса Редьки щодо відключень електроенергії у столиці та демонтажу пам’ятника Михайлу Булгакову спричинив широкий резонанс у соцмережах і викликав хвилю критики з боку відомих українських письменників, волонтерів та ветеранів.

Скандал навколо Фелікса Редьки

У дописі в Threads Редька іронічно зазначив, що "ніщо так не зігріває, як розуміння, що в Києві більше не стоїть пам’ятник Булгакову", а також додав, що за відсутності води її "завжди повно в патріотичних гаслах". На його думку, україномовні люди й "світло їхніх душ" можуть компенсувати побутові труднощі.



Такий тон обурив частину користувачів і публічних осіб. Письменник Іларіон Павлюк заявив, що подібний сарказм є недоречним, адже він підмінює причини та наслідки подій і знецінює реальні проблеми людей, які залишилися без базових умов життя.

Волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко висловився значно жорсткіше. Він порівняв Редьку з Алхімом, звинувативши коміка у свідомому використанні провокацій і русофільських випадів заради уваги та хайпу. За словами Стерненка, така поведінка приносить лише негативну реакцію суспільства, але автору, схоже, подобається навіть негативна увага.

Ветеран російсько-української війни Олександр Терен наголосив, що культура має передувати гучним заявам і публічним жартам, і саме її брак призводить до подібних ситуацій у публічному просторі.

Телеведучий Андрій Бідняков своєю чергою порівняв поведінку Редьки з дитячою та зауважив, що подібні висловлювання можуть мимоволі відтворювати російські наративи й лише посилювати напруження всередині українського суспільства у складний для країни час.

Скандал навколо допису вкотре показав, наскільки чутливими є теми війни, блекаутів і культурної політики, а також те, що сарказм у публічному просторі може мати наслідки, які значно виходять за межі одного жарту.

