«Это как новая Алхим»: сообщение о свете и Булгакова спровоцировало скандал в Киеве

Комментарий украинского комика Феликса Редьки об отключениях электроэнергии в столице и демонтаже памятника Михаилу Булгакову вызвал широкий резонанс в соцсетях и вызвал волну критики со стороны известных украинских писателей, волонтеров и ветеранов.

Скандал вокруг Феликса Редьки

В сообщении в Threads Редька иронически отметил, что "ничто так не согревает, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову", а также добавил, что в отсутствие воды ее "всегда полно в патриотических лозунгах". По его мнению, украиноязычные люди и свет их душ могут компенсировать бытовые трудности.



Такой тон возмутил часть пользователей и общественных лиц. Писатель Илларион Павлюк заявил, что подобный сарказм неуместен, ведь он подменяет причины и последствия событий и обесценивает реальные проблемы людей, оставшихся без базовых условий жизни.

Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко высказался гораздо жестче. Он сравнил Редьку с Алхимом, обвинив комика в сознательном использовании провокаций и русофильских выпадов для внимания и хайпа. По словам Стерненко, такое поведение приносит только негативную реакцию общества, но автору, похоже, нравится даже негативное внимание.

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен подчеркнул, что культура должна предшествовать громким заявлениям и публичным шуткам, и именно ее нехватка приводит к подобным ситуациям в публичном пространстве.

Телеведущий Андрей Бидняков в свою очередь сравнил поведение Редьки с детской и отметил, что подобные высказывания могут невольно воспроизводить российские нарративы и лишь усиливать напряжение внутри украинского общества в сложное для страны время.

Скандал вокруг сообщения в очередной раз показал, насколько чувствительны темы войны, блекаутов и культурной политики, а также то, что сарказм в публичном пространстве может иметь последствия, которые значительно выходят за пределы одной шутки.

