Це тотальна біда: розкрито небезпечний прецедент скандального рішення суду щодо Єрмака



















Рішення Вищого антикорупційного суду дозволити колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку не носити електронний браслет викликало нову дискусію щодо політичної відповідальності та кадрової політики влади. Політолог Віктор Бобиренко вважає, що подібні історії створюють серйозні репутаційні ризики для команди президента Володимира Зеленського.

Андрій Эрмак. Фото: з відкритих джерел

15 вересня ВАКС продовжив Єрмаку процесуальні обов'язки ще на 60 днів, однак скасував вимогу носити електронний засіб контролю. Суд послався на пояснення медичного спеціаліста, за яким подальше використання браслета могло становити загрозу для життя та здоров'я.

Бобиренко критично оцінив таке рішення та припустив, що воно може стати аргументом для інших підозрюваних, які також захочуть домагатися пом'якшення обмежень.

"Але тепер браслет Єрмаку все ж таки зняли через загрозу здоров'ю. Але ж це прецедент", — заявив політолог.

Водночас Бобиренко вважає, що проблема значно ширша за одну кримінальну справу й стосується підходів до підбору людей на відповідальні посади.

"Кадрова політика в будь-якій політичній силі — це основне. Слідкуйте за своїми кадрами, кого ви берете", — наголосив експерт.

Як приклад він навів нове розслідування НАБУ і САП щодо перевезення 60 вагонів, безоплатно переданих Варшавою Києву. За версією слідства, злочинна група заволоділа 137,5 млн грн столичного метрополітену. Серед підозрюваних — колишній керівник підприємства; НАБУ не називає його у повідомленні.

На думку Бобиренка, накопичення подібних історій шкодить репутації українських інституцій і створює додаткові політичні ризики.

"Кадровий безлад, корупція, неефективність влади — це нам точно не додає очок. Це грає тільки на млин Кремля", — підсумував політолог.

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