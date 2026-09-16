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Росіяни жорстко вдарили по рейсовому автобусу: багато пасажирів миттєво загинули — страшні деталі

За попередньою інформацією ОВА, внаслідок атаки на автобус загинули п’ятеро людей, ще щонайменше семеро дістали поранення

16 вересня 2026, 09:50
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Клименко Елена

Російські війська завдали удару безпілотником по рейсовому автобусу на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед пасажирів. Про наслідки удару повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росіяни жорстко вдарили по рейсовому автобусу: багато пасажирів миттєво загинули — страшні деталі

Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними ОВА, п’ятеро людей загинули, ще щонайменше семеро дістали поранення. Постраждалі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу. Інформація про кількість жертв та стан поранених уточнюється.

Як повідомила обласна влада, російський безпілотник поцілив безпосередньо у транспортний засіб. У момент атаки всередині перебували пасажири. Після удару автобус зазнав значних пошкоджень, про що свідчать оприлюднені з місця події фотографії. 

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що під російським ударом опинилася маршрутка з цивільними людьми, які їхали у своїх справах. Обставини атаки та її остаточні наслідки встановлюються.

Цей удар став черговою атакою РФ на українські регіони. Протягом останньої доби російські війська також активно застосовували ударні безпілотники проти Київської області. За даними місцевої влади, в регіоні зафіксовані пошкодження житлових та інших об'єктів. 

Під атакою вранці 16 вересня перебувала й столиця. У Києві двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. У Святошинському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа у складській будівлі. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає особистих переговорів із Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе досягти конкретного результату у питанні завершення війни. Водночас український лідер наголосив, що сама перспектива зустрічі з очільником Кремля не викликає у нього жодного бажання.



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