Это тотальная беда: раскрыт опасный прецедент скандального решения суда по Ермаку



















Решение Высшего антикоррупционного суда разрешить бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку не носить электронный браслет вызвало новую дискуссию о политической ответственности и кадровой политике власти. Политолог Виктор Бобиренко считает , что подобные истории создают серьезные репутационные риски для команды президента Владимира Зеленского.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

15 сентября ВАКС продлил Ермаку процессуальные обязанности еще на 60 дней, однако отменил требование носить электронное средство контроля. Суд сослался на объяснение медицинского специалиста, согласно которому дальнейшее использование браслета могло представлять угрозу для жизни и здоровья.

Бобиренко критически оценил такое решение и предположил, что оно может стать аргументом других подозреваемых, которые также захотят добиваться смягчения ограничений.

"Но теперь браслет Ермака все же сняли из-за угрозы здоровью. Но ведь это прецедент", — заявил политолог.

В то же время Бобиренко считает, что проблема значительно шире одного уголовного дела и касается подходов к подбору людей на ответственные должности.

"Кадровая политика в любой политической силе — это основное. Следите за своими кадрами, кого вы берете", — подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел новое расследование НАБУ и САП по перевозке 60 вагонов, безвозмездно переданных Варшавой Киеву. По версии следствия, преступная группа завладела 137,5 млн. грн. столичного метрополитена. Среди подозреваемых – бывший руководитель предприятия; Набу не называет его в сообщении.

По мнению Бобиренко, накопление подобных историй наносит ущерб репутации украинских институтов и создает дополнительные политические риски.

"Кадровый беспорядок, коррупция, неэффективность власти — это нам точно не добавляет очков. Это играет только на мельницу Кремля", — подытожил политолог.

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