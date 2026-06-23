«Це повна х*рня!»: Смілянський звинувачив голову НБУ Пишного у зведенні особистих рахунків

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський не став замовчувати свій конфлікт із регулятором і виступив із жорсткою заявою. Рішення Національного банку України про визнання його професійно непридатним топменеджер назвав суб'єктивним та упередженим.

Ігор Смілянський і Андрій Пишний

"Це повна х*рня!" — емоційно прокоментував Смілянський висновки Нацбанку, додавши, що вважає дії регулятора банальною помстою.

За словами керівника держпідприємства, за кадровим ультиматумом стоїть особисто голова НБУ Андрій Пишний, який намагається заблокувати запуск поштового банку в Україні. Смілянський наголосив, що регулятор системно чинить перешкоди поштовому оператору. Зокрема, влітку 2025 року, коли парламент ухвалив закон про фінансову інклюзію, голова НБУ заявляв про ймовірний дефолт "Укрпошти", якого так і не сталося.

Тепер, коли закон має запрацювати за кілька днів, а компанія демонструє прибутковість і має понад 2 мільярди гривень власного капіталу, Нацбанк знову заблокував процес, але вже радикальнішим методом.

"НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом — звільнити Смілянського", — заявив очільник "Укрпошти".

Він переконаний, що Андрій Пишний сподівається поставити створення банку на паузу під час тривалої процедури зміни керівництва та узгодження "слухняного" наступника.

Смілянський уточнив, що претензії Нацбанку стосуються виключно сфери фінансових послуг компанії, а не логістики чи доставки посилок. Тепер Міністерство розвитку громад та територій України, яке є акціонером компанії, зобов'язане виконати припис регулятора.

"Має протягом 5 днів відсторонити мене та призначити іншого керівника", — констатував СЕО.

При цьому топменеджер відверто іронізує над офіційними причинами своєї "непридатності", натякаючи на повну цензуру та авторитаризм всередині банківської системи.

"Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023–2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного", — резюмував Ігор Смілянський, підкресливши, що без цієї лояльності працювати у фінансовій сфері країни сьогодні просто не дають.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що головний фінансовий регулятор країни пішов на безпрецедентний крок стосовно очільника національного поштового оператора. Національний банк України офіційно визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності.