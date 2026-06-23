НБУ визнав Ігоря Смілянського професійно непридатним та вимагає звільнення

Головний фінансовий регулятор країни пішов на безпрецедентний крок стосовно очільника національного поштового оператора. Національний банк України офіційно визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності.

Ігор Смілянський

Підставою для такого радикального рішення стали регулярні проблеми в роботі компанії, які Нацбанк документував протягом 2023–2026 років. Йдеться про серйозні прорахунки у сфері фінансового моніторингу, незадовільне управління ризиками та провали у системі внутрішнього контролю. Увесь цей час НБУ намагався вплинути на ситуацію менш радикальними методами — компанія регулярно отримувала письмові застереження та значні грошові штрафи.

Останньою краплею став безпосередній іспит топменеджера перед Кваліфікаційною комісією НБУ. За результатами співбесіди регулятор дійшов висновку, що Ігор Смілянський не має належного рівня знань.

"Не продемонстрував достатнього розуміння законодавства та досвіду його застосування", — резюмували у Нацбанку за підсумками перевірки.

У відомстві наголосили, що такі глибокі знання є критично важливими та обов'язковими для очільника структури, яка надає платіжні сервіси мільйонам громадян по всій країні.

Регулятор уже виставив компанії чіткий ультиматум і визначив жорсткі терміни для кадрових змін.

""Укрпошта" має відсторонити Смілянського впродовж п'яти робочих днів", — зазначено у рішенні НБУ.

Окрім негайного усунення поточного керівника, державне підприємство зобов'язали оперативно знайти йому заміну. На те, щоб "призначити нового керівника протягом двох місяців", поштовий оператор тепер має обмежену кількість часу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський вчергове висловився про свою зарплату та обізвав українців.

