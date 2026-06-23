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НБУ признал Игоря Смелянского профессионально непригодным и требует увольнения

Пять дней на отстранение Смелянского: решение Квалификационной комиссии НБУ всколыхнуло почтовый рынок

23 июня 2026, 12:35
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Недилько Ксения

Главный финансовый регулятор страны пошел на беспрецедентный шаг по отношению к главе национального почтового оператора. Национальный банк Украины официально признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности.

НБУ признал Игоря Смелянского профессионально непригодным и требует увольнения

Игорь Смелянский

Основанием для такого радикального решения стали регулярные проблемы в работе компании, которые Нацбанк документировал в течение 2023-2026 годов. Речь идет о серьезных просчетах в сфере финансового мониторинга, неудовлетворительном управлении рисками и провалах в системе внутреннего контроля. Все это время НБУ пытался повлиять на ситуацию менее радикальными методами – компания регулярно получала письменные предупреждения и значительные денежные штрафы.

Последней каплей стал непосредственный экзамен топ-менеджера перед Квалификационной комиссией НБУ. По результатам собеседования регулятор пришел к выводу, что Игорь Смелянский не имеет должного уровня знаний.

"Не продемонстрировал достаточное понимание законодательства и опыт его применения", — резюмировали в Нацбанке по итогам проверки.

В ведомстве подчеркнули, что такие глубокие знания являются критически важными и обязательными для руководителя структуры, предоставляющей платежные сервисы миллионам граждан по всей стране.

Регулятор уже выставил компании четкий ультиматум и определил жесткие сроки кадровых изменений.

"Укрпочта" должна отстранить Смелянского в течение пяти рабочих дней", — говорится в решении НБУ.

Кроме немедленного устранения текущего руководителя государственное предприятие обязали оперативно найти ему замену. Для того, чтобы "назначить нового руководителя в течение двух месяцев", почтовый оператор теперь имеет ограниченное количество времени.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в очередной раз высказался о своей зарплате и обозвал украинцев.



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