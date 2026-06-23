«Это полная х*рня!»: Смелянский обвинил главу НБУ Пышного в сведении личных счетов

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский не стал умалчивать о своем конфликте с регулятором и выступил с жестким заявлением. Решение Национального банка Украины о признании его профессионально непригодным топ-менеджер назвал субъективным и предвзятым.

Игорь Смелянский и Андрей Пышный

"Это полная х*рня!" — эмоционально прокомментировал Смелянский выводы Нацбанка, добавив, что считает действия регулятора банальной местью.

По словам руководителя госпредприятия, за кадровым ультиматумом стоит лично глава НБУ Андрей Пышный, пытающийся заблокировать запуск почтового банка в Украине. Смелянский подчеркнул, что регулятор системно препятствует почтовому оператору. В частности, летом 2025 года, когда парламент принял закон о финансовой инклюзии, глава НБУ заявлял о вероятном дефолте "Укрпочты", которого так и не произошло.

Теперь, когда закон должен заработать через несколько дней, а компания демонстрирует доходность и имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала, Нацбанк снова заблокировал процесс, но уже более радикальным методом.

"НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смелянского", — заявил глава "Укрпочты".

Он убежден, что Андрей Пышный надеется поставить создание банка на паузу во время длительной процедуры смены руководства и согласования "послушного" преемника.

Смелянский уточнил, что претензии Нацбанка относятся исключительно к сфере финансовых услуг компании, а не логистике или доставке посылок. Теперь Министерство развития общин и территорий Украины, являющееся акционером компании, обязано выполнить предписание регулятора.

"Должна в течение 5 дней отстранить меня и назначить другого руководителя", — констатировал СЕО.

При этом топ-менеджер откровенно иронизирует над официальными причинами своей "непригодности", намекая на полную цензуру и авторитаризм внутри банковской системы.

"Думаю, все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины 2023–2026 годов: ты должен любить и возносить до небес главу НБУ А.Г. Пышного", — резюмировал Игорь Смелянский, подчеркнув, что без этой лояльности работать в финансовой сфере страны сегодня просто не дают.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главный финансовый регулятор страны пошел на беспрецедентный шаг по отношению к главе национального почтового оператора. Национальный банк Украины официально признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности.