«Это полная х*рня!»: Смелянский обвинил главу НБУ Пышного в сведении личных счетов

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Недилько Ксения
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский не стал умалчивать о своем конфликте с регулятором и выступил с жестким заявлением. Решение Национального банка Украины о признании его профессионально непригодным топ-менеджер назвал субъективным и предвзятым.
Игорь Смелянский и Андрей Пышный
По словам руководителя госпредприятия, за кадровым ультиматумом стоит лично глава НБУ Андрей Пышный, пытающийся заблокировать запуск почтового банка в Украине. Смелянский подчеркнул, что регулятор системно препятствует почтовому оператору. В частности, летом 2025 года, когда парламент принял закон о финансовой инклюзии, глава НБУ заявлял о вероятном дефолте "Укрпочты", которого так и не произошло.
Теперь, когда закон должен заработать через несколько дней, а компания демонстрирует доходность и имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала, Нацбанк снова заблокировал процесс, но уже более радикальным методом.
Он убежден, что Андрей Пышный надеется поставить создание банка на паузу во время длительной процедуры смены руководства и согласования "послушного" преемника.
Смелянский уточнил, что претензии Нацбанка относятся исключительно к сфере финансовых услуг компании, а не логистике или доставке посылок. Теперь Министерство развития общин и территорий Украины, являющееся акционером компании, обязано выполнить предписание регулятора.
При этом топ-менеджер откровенно иронизирует над официальными причинами своей "непригодности", намекая на полную цензуру и авторитаризм внутри банковской системы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главный финансовый регулятор страны пошел на беспрецедентный шаг по отношению к главе национального почтового оператора. Национальный банк Украины официально признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности.